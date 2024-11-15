Деякі з важливих спостережень досі залишаються без пояснень.

Офіс Пентагону з НЛО (AARO) у 2023 році отримав 757 повідомлень про невстановлені аномальні явища (UAP).

Як пише The Hill з посиланням на розсекречений звіт, фіксується різке збільшення кількості спостережень і свідчень свідків. При цьому експосадовці Міноборони стверджують, що Штати мають технології, які далеко перевищують людські можливості.

Зазначається, що лише 118 випадків приписали повітряним кулькам, птахам та безпілотникам, тоді як ще сотні - стоять у черзі на перевірку. Хоча загалом відомство розслідує 1652 випадки, офіс зазначив у звіті, що "не виявив жодних доказів інопланетних істот, активності чи технологій".

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"Безумовно є аномалії, але ми не змогли встановити зв’язок із позаземним", — сказав Джон Кослоскі, директор AARO.

Часто їм повідомляють про супутники "Старлінк" та інші об'єкти на низькій навколоземній орбіті. Водночас видання акцентує, що відповідний звіт з'явився через день після того, як Палати представників з нагляду та підзвітності заслухав свідків, які стверджували, що уряд США приховує докази позаземних технологій.

Луїс Елізондо, колишній керівник нині неіснуючої Програми розширеної аерокосмічної ідентифікації загроз, заявив Конгресу, що уряд прагне "приховати той факт, що ми не самотні у космосі".

"Прогресивні технології, створені не нашим урядом — чи будь-яким іншим урядом — контролюють чутливі військові об’єкти по всьому світу. Крім того, США володіють технологіями UAP, як і деякі наші супротивники", — стверджує він.

Журналіст Майкл Шелленбергер заявив законодавцям, що джерела в Пентагоні розповіли йому про секретну програму Immaculate Constellation, яка збирала високоякісні зображення UAP. Ці свідчення доповнюють минулорічні заяви майора у відставці Девіда Груша, який раніше був частиною оперативної групи UAP Пентагону та колишнім офіцером розвідки ВПС і Національного агентства геопросторової розвідки.

Військовий казав, що американська влада запустила секретну програму зворотного проектування нелюдського матеріалу з місць аварії кораблів UAP.

Як відомо, деякі з важливих спостережень досі залишаються без пояснень. Зокрема, випадок з пілотами ВМС у 2004 році, коли невідомий об'єкт побачили біля узбережжя південної Каліфорнії.

Водночас AARO наголошує, що наразі їй не відомо про "передові іноземні бойові можливості чи проривні аерокосмічні технології". За словами Кослоскі, UAP, які містять проривні технології, залишаються загадкою, "поза сучасним рівнем можливостей та того, що ми можемо досягти в найближчі пару років".

"Ми недостатньо повністю розуміємо це явище, щоб сказати, чи є це проривною технологією. Тож це дуже невеликий відсоток наших загальних випадків, які після початкового аналізу все ще мають аномальні характеристики, до яких можна приписати проривні технології. Це менше двох з половиною відсотків наших випадків, і ми все ще їх вивчаємо", - додав він.

Випадки з НЛО

У квітні стало відомо, що в США один з пасажирів літака зафіксував НЛО у формі сигари. Об'єкт рухався з постійною швидкістю нарівні з літаком, а потім зник у хмарах.

Також цього року українські військові зафіксувало невідомий літальний об'єкт над зоною бойових дій. З'ясувати, що це було, не вдалося.

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