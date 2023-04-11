Дивний повітряний об'єкт рухався з постійною швидкістю на рівні з літаком, а згодом раптово зник у хмарах.

У небі над США один із пасажирів літака зафіксував НЛО у формі сигари. Об'єкт рухався із постійною швидкістю на рівні з літаком, а потім загадково зник у хмарах.

Як повідомляє видання Dailystar, пасажир зняв дивний об'єкт на камеру свого телефону, а згодом поширив відео у мережі. На кадрах видно, як срібляста прямокутна пляма рухається на тій же висоті, що й літак, наближається до хмар та зникає.

Автор ролика зауважив, що летів рейсом Southwest Airlines у напрямку Сан-Дієго. Таємничий об'єкт з'явився над округом Оріндж у Каліфорнії. Чоловік описав НЛО як "білий циліндричний корабель без крил, вікон, розрізнювальних знаків чи інших виразних деталей".

Відео дня

Цікаво, що у небі над округом Оріндж вже не вперше бачать сигароподібний об'єкт. Востаннє його бачили там два роки тому.

Останні новини з НЛО

Останнім часом кілька країн заявили про неопізнані літальні об'єкти у своєму небі. Зокрема, 2 лютого над територією США було помічено величезну повітряну кулю, яку американські військові визначили як китайський шпигунський апарат. Ще одну таку ж повітряну кулю було помічено над Латинською Америкою.

Як виявилося, це китайський об'єкт. Влада Китаю заявила, що це цивільний метеорологічний зонд, який просто знесло вітром. 4 лютого американські військові збили кулю, коли вона опинилася над океаном і її уламки більше не могли заподіяти шкоди на землі.

Водночас над Москвою помітили дивне кільце з диму. Воно повільно підіймається вгору понад житловими будинками російської столиці. Похоження кільця невідоме.

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