Кільце повільно підіймалося вгору над спальним районом.

Над Москвою помітили дивне кільце з диму. Воно повільно підіймається вгору понад житловими будинками російської столиці.

Як повідомляють російські пабліки, містичне кільце бачили жителі кількох районів Москви. Згусток чорного диму у вигляді кільця утворився в одному із спальних районів.

У пабліках пишуть, що це кільце з'явилися через різкий вихлоп на одному з підприємств.

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Дивні НЛО у небі над РФ

Кілька днів тому у підмосковному Щолково впав невідомий безпілотник, попередньо врізавшись в опору лінії електропередач. Він нібито обладнаний "стандартним набором функцій", але мав дивний надпис.

А перед цим Росію сколихнула серія атак з боку невідомих літальних об'єктів, які у РФ спробували видати за НЛО. В кінці лютого безпілотники нібито атакували Бєлгородську область й нафтобазу "Роснафти" в Краснодарському краї. Деякі дрони долітали до Москви і Петербурга.

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