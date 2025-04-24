Британський міністр заявив, що Путін має погодитися на повне і негайне припинення вогню без будь-яких умов.

Велика Британія не визнає суверенітету Росії над будь-якою незаконно захопленою територією України, зокрема, над Кримом. Таку заяву зробив заступник міністра закордонних справ Сполученого Королівства, міністр у справах Європи та Північної Америки Стівен Доуті, відповідаючи на запитання про переговори в Лондоні щодо пошуку шляхів до миру у війні Росії проти України, повідомляє The Guardian.

"Позиція Великої Британії щодо суверенітету України добре відома. Наша позиція не змінилася. Ми не визнаємо суверенітету Росії над будь-якою незаконно захопленою територією України, включно з Кримом", - сказав він.

За словами Доуті, тільки шляхом переговорів, у центрі яких буде Україна, можна буде вирішити те, коли і на яких умовах закінчиться війна. Також він засудив нічну атаку Росії на українські міста 24 квітня.

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"У той час, як Україна вела мирні переговори, Росія продовжувала ці жорстокі атаки, зокрема і вчора ввечері. Це є суворим нагадуванням про тривале кровопролиття і агресію, які здійснюються Путіним", - додав він.

Доуті підкреслив, що президент України Володимир Зеленський продемонстрував свою прихильність миру. За його словами, тепер російський диктатор Володимир Путін повинен погодитися на повне і негайне припинення вогню без будь-яких умов.

"Ми не припинимо наші зусилля по роботі з усіма сторонами в цьому напрямку", - підсумував Доуті.

Зрив переговорів на високому рівні в Лондоні

Як писав УНІАН, президент України Володимир Зеленський розповів, чи допускає Україна можливість визнання Криму російським, коментуючи інформацію про відповідну пропозицію США в рамках потенційної угоди про припинення вогню.

Він нагадав, що Крим є суверенною територією України. Також Зеленський підкреслив, що включення таких питань в обговорення завершення війни - це "гра Путіна".

Після цього стало відомо, що держсекретар США Марко Рубіо не їде до Лондона, де мав узяти участь у переговорах на високому рівні.

За даними The Washington Post, зрив переговорів стався через небажання Києва піти на поступки щодо окупованих територій.

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