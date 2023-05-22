Рафаель Гроссі планує представити план із п'яти пунктів наприкінці травня.

Ядерний спостерігач ООН наполягає на укладенні угоди щодо забезпечення безпеки української атомної електростанції в Запоріжжі перед контрнаступом ЗСУ. Сили оборони можуть пройти через потенційно небезпечний об'єкт.

Видання The Washington Post пише, що після майже дев'яти місяців безуспішних спроб укласти угоду між Україною і Росією про створення захисної зони навколо Запорізької атомної електростанції Рафаель Гроссі, голова Міжнародного агентства з атомної енергії, просуває нову пропозицію щодо зниження ймовірності ядерної катастрофи. Він планує представити список з п'яти принципів для схвалення Радою Безпеки ООН в кінці цього місяця.

Однак досягнення консенсусу серед постійних членів Ради залишається складним завданням, враховуючи напружені сосунки між Москвою і Вашингтоном в поєднанні з небажанням Києва дозволити світовим державам виступати посередниками в будь-якій угоді, крім повного відходу Росії з Енергодара, де розташована електростанція, і повернути станцію.

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Скептицизм українців щодо зусиль Гроссі не є чимось новим, згідно з раніше не повідомленими секретними документами розвідки США, що просочилися на платформу обміну повідомленнями Discord.

У середині лютого президент України Володимир Зеленський "наполіг на тому, щоб урядовці не дозволили генеральному директору МАГАТЕ Гроссі змусити Київ демілітаризувати станцію, вважаючи, що це не буде в інтересах Києва", — йдеться в одному документі. У документі цитується "звіт радіотехнічної розвідки", який передбачає, що інформація була отримана в результаті електронного прослуховування. У документі Зеленський також наказує своїм помічникам запевнити Гроссі в тому, що Україна прихильна безпеці персоналу МАГАТЕ на АЕС.

Під час виступу перед Лігою арабських держав в Саудівській Аравії в п'ятницю Зеленський заявив, що впевнений, що жодна країна "не допустить військової окупації атомної станції, щоб використовувати її для шантажу світу ядерною катастрофою".

У неділю, 21 травня, він сказав лідерам G-7 в Японії, що безрозсудне захоплення станції Росією може мати наслідки для людей за межами України.

"Деякі бачать, що в разі аварії на окупованій Росією атомній електростанції радіація за вітром досягне їх території", — сказав він в Хіросімі, яка в значній мірі була зруйнована скинутою США атомною бомбою під час Другої світової війни.

За словами двох дипломатів, знайомих з ходом переговорів, план Гроссі включає п'ять принципів:

заборона на розміщення на станції важкої військової техніки та військовослужбовців;

заборона на ведення вогню з території і в бік станції, в тому числі заборона на напад на персонал на майданчику;

захист всіх систем охорони і безпеки на станції;

захист всіх зовнішніх ліній електропередач;

контроль за дотриманням вищевказаних принципів.

Цей план менш амбітний, ніж початкові зусилля Гроссі щодо створення повноцінної оборонної зони навколо станції, але експерти-ядерники кажуть, що він все одно може покращити хитку ситуацію.

Ядерний комплекс з шістьма реакторами розташований недалеко від лінії фронту і окупований Росією з березня 2022 року. Станцією керують українські фахівці, а також фахівці-ядерники з російської державної корпорації з атомної енергії "Росатом" і російських збройних сил. Київ і Москва звинувачують один одного в обстрілах поблизу об'єкта, через який виникла загроза катастрофи на об'єкті, який є найбільшою в Європі атомною електростанцією.

На знак того, що військова присутність і активність в цьому районі посилюються, Росія почала часткову евакуацію жителів з Енергодара, де проживає більшість працівників об'єкта. Минулого тижня українська ядерна енергетична компанія заявила, що кількість російських військовослужбовців на станції "значно збільшилася і в даний час становить понад 2500 осіб".

Представник МАГАТЕ заявив, що Гроссі "продовжує вести інтенсивні переговори з усіма зацікавленими сторонами, щоб забезпечити захист Запорізької АЕС. У цьому контексті Генеральний директор також знаходиться в тісному контакті з членами Ради Безпеки ООН".

Гроссі стверджував, що небезпечна ситуація на місцях повинна спонукати міжнародне співтовариство до дії. Дипломати кажуть, що він хоче представити план з п'яти принципів Раді Безпеки ООН 30 травня, виклавши умови, які Росія і Україна повинні дотримуватися, щоб запобігти ядерній катастрофі.

"Кроки щодо запобігання будь-яким атакам на об'єкт або з нього та забезпечення безпеки операторів всередині станції особливо важливі, оскільки будь-який з них може призвести до значного викиду радіації через розплавлення активної зони або втрати охолодження у відпрацьованому реакторі", - сказав Скотт Рокер, віце-президент "Ініціативи з ядерної загрози", некомерційної організації, що займається зниженням загрози, створюваної ядерною зброєю.

Ситуація на Запорізькій АЕС - останні новини

ЗАЕС вже рік перебуває в російській окупації. За цей час недбайливі російські військові і ядерники "Ростатома" вже кілька разів ледь не довели до ядерної катастрофи. Росіяни перетворили станцію на військову базу, а також обтрілюють її територію, імітуючи обстріл з боку ЗСУ.

Запорізька АЕС неодноразово залишалася без електрики, що вкрай небезпечно. Так, в ніч на 22 травня на станції стався черговий блекаут, у зв'язку з чим "Енергоатом" заявив про можливість аварії з радіаційними наслідками для всього світу.

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