Шольц неодноразово заявляв, що не передаватиме Україні ці ракети.

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) у своїй передвиборчій програмі прописала заборону на передачу Україні далекобійних ракет Taurus. Про це пише DW з посиланням на dpa.

"Таким чином соціал-демократи підтримують позицію нинішнього канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо цього питання", - йдеться у статті.

Водночас у СДПН підтримують майбутнє розміщення американських далекобійних ракет на території Німеччини, політику доведення витрат на оборону до щонайменше двох відсотків ВВП.

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Серед інших пунктів плану - запровадження податку для "надбагатих" - чиї статки оцінюються від 100 мільйонів євро й вище - з одночасним послабленням податкового тиску на 95 відсотків громадян та підприємства, а також планують запровадити обмеження швидкості на автобанах до максимум 130 кілометрів на годину і довести тариф мінімальної заробітної плати до 15 євро за годину.

Водночас, пише DW, у партії Шольца небагато шансів сформувати наступний уряд Німеччини. Останні опитування показують, що за СДПН готові віддати свій голос 17 відсотків респондентів, що значно менше порівняно з електоральною підтримкою їх конкурентів - консервативного блоку ХДС/ХСС, який має 31 відсоток підтримки в опитуваннях.

Позиція Шольца щодо війни в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до мирного вирішення війни в Україні, де "має встановитися мир, який покладе край убивствам". Водночас він знову повторив, що не передасть ЗСУ ракети Taurus.

"Чітко заявляю: я цього робити не буду", - сказав він.

Водночас його конкурент на виборах, лідер німецького Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц неодноразово заявляв, що дасть такий дозвіл, якщо стане канцлером. Однак при цьому він уточнив, що рішення про постачання ухвалюватиме тільки після консультації зі США і європейськими союзниками.

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