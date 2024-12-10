Мерц заявив, що поставить Україні Taurus тільки після консультації зі США.

Лідер німецького Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц, кандидат на пост канцлера Німеччини, зробив важливе уточнення щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus. Як пише n-tv.de, Мерц заявив, що рішення про постачання ухвалюватиме тільки після консультації зі США і європейськими союзниками.

Мерц зазначив, що навчання українських солдатів роботі з цими ракетами займе щонайменше чотири місяці, а за цей час до влади прийде новий президент США Дональд Трамп.

"І тому я виступаю за те, щоб відповісти на ці питання разом з американцями. Не наодинці, не в Німеччині, а разом із Європою та Америкою", - підкреслив він.

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При цьому він додав, що сумнівається, що ці ракети зможуть кардинально змінити ситуацію у війні з Росією.

Taurus для України

На відміну від канцлера Німеччини Олафа Шольца, який категорично проти передачі Україні крилатих ракет Taurus, Фрідріх Мерц неодноразово заявляв, що дасть такий дозвіл, якщо стане канцлером.

Раніше Мерц пропонував дати Москві добу на припинення обстрілів цивільних українців. Якщо вона не погодиться, то Україна отримає дозвіл на далекобійні удари по Російській Федерації та німецькі крилаті ракети Taurus.

9 грудня під час візиту до Києва та зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським Мерц знову підтвердив свою позицію щодо Taurus, наголосивши, що Німеччина "повинна робити все, щоб Україна була в змозі здійснювати своє право на самооборону".

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