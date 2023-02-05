Німецький канцлер неодноразово розмовляв з Путіним після початку вторгнення.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що в ході двосторонніх розмов президент Росії Володимир Путін ніколи не погрожував ані особисто йому, ані Німеччині в цілому. Про це керівник німецького уряду заявив в інтерв'ю Bild.

"Ні, Путін не погрожував ані мені, ані Німеччині", – заявив Шольц, коментуючи історію з погрозами Путіна на адресу екс-прем'єра Британії.

У той же час німецький канцлер зазначає, що в телефонних розмовах з Путіним він "ясно дав зрозуміти", що Росія несе "виняткову відповідальність за війну".

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"Ні з того, ні з сього Росія вдерлася до свого сусіда, щоб взяти в свої кігті частину України або всю країну. Ми не можемо просто змиритися з цим, тому що це докорінно порушує Європейський мирний порядок", – заявив він.

Як Путін погрожував Джонсону

Наприкінці січня колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон зізнався журналістам, що перед вторгненням в Україну Путін погрожував йому ракетним ударом.

"Він мені сказав: "Борис, я не хочу завдавати тобі болю, але з ракетою це займе всього хвилину" або щось в цьому роді", - згадував Джонсон свою розмову з Путіним.

У Кремлі слова Джонсона спростували, заявивши, що в тій розмові Путін нібито вказував на загрозу з боку натівських ракет для Росії.

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