Він назвав ту телефонну розмову "найбільш екстраординарною".

Екс-прем'єр Великобританії Борис Джонсон заявив, що президент РФ Путін погрожував йому ракетним ударом під час "надзвичайної" телефонної розмови перед вторгненням в Україну.

Про це пише BBC. Джонсон попередив россійського президента, що війна стане повною катастрофою, призведе до західних санкцій і збільшення присутності військ НАТО на кордонах РФ. Також він сказав Путіну, що Україна не вступить до Альянсу в осяжному майбутньому.

"Одного разу він погрожував мені і сказав: "Борисе, я не хочу тобі нашкодити, але з ракетою це займе лише хвилину" або щось подібне. Весело. Але я думаю, судячи з того дуже розслабленого тону і по виду відстороненості, він просто підігравав моїм спробам змусити його вести переговори", - сказав Джонсон, зазначивши, що Путін був "дуже фамільярний" під час "самого екстраординарного дзвінка".

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Також він згадав, як запропонував президенту України Володимиру Зеленському допомогу в переміщенні в безпечне місце, коли РФ вторглася на територію України.

"Він не прийняв мою пропозицію. Він героїчно залишився там, де був", - згадав він.

Як Джонсон підтримує Україну

Як відомо, з самого початку повномасштабного вторгнення РФ Велика Британія надавала допомогу Україні. Тоді Джонсон закликав не йти на поступки Путіну і посилювати підтримку української армії.

Він три рази відвідував Київ і отримав орден Свободи від президента Володимира Зеленського. 7 липня він оголосив про відставку зі своєї посади.

22 січня він знову прибув до Києва, де зустрівся із Зеленським, а також відвідав Бучу та Бородянку. Джонсон заявив, що зараз саме час надати Україні все необхідне для перемоги.

Також він закликав не вірити в погрози Кремля про застосування ядерної зброї.

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