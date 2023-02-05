Німецький канцлер радикально змінив своє ставлення з питання танкових поставок Україні.

Поставка західних танків в Україну не стане причиною нової ескалації у війні. Таку думку висловив канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю Bild.

Днями Володимир Путін поскаржився, що німецькі танки "Леопард" загрожують Росії знову, як це нібито було за часів Другої світової війни. Шольц охарактеризував цю заяву як "продовження серії химерних історичних порівнянь", якими Путін намагається виправдати агресію проти України.

"Ніщо не може виправдати цю війну. Росія веде нещадну війну проти України", - підкреслив канцлер.

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Він зазначив, що Німеччина разом з союзниками передає Україні танки, щоб вона могла захистити себе.

"Ми ретельно зважили рішення про кожну поставку зброї, скоординували її з союзниками, насамперед США. Такий спільний підхід є запобіжником від ескалації війни", -- вважає Шольц.

Війна в Україні - позиція Шольца

Канцлер Німеччини від самого початку російського вторгнення на словах цілком підтримував Україну і заявляв, що РФ не повинна здобути перемогу у війні. Однак поставки зброї з Німеччини йшли вкрай повільно і в малих обсягах.

Канцлер Шольц неодноразово виправдовував зволікання з поставками німецької зброї Україні тим, що той чи інший вид озброєнь може спровокувати новий виток ескалації.

"Це дуже небезпечна війна. Ми підтримуємо Україну. Ми робимо це таким чином, щоб не доводити ситуацію до стану війни між Росією і НАТО", — заявляв він незадовго перед тим, як РФ почала кампанію масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Тільки наприкінці січня 2023 року Шольц, нарешті, дав згоду на поставку Україні танків німецького виробництва. Цьому передували кілька тижнів вкрай інтенсивного міжнародного тиску на Берлін.

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