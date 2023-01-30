Дмитро Пєсков заявив, що йому стає "не по собі" за тих, з ким розмовляє Путін.

У Кремлі заперечують, що президент РФ Володимир Путін перед вторгненням в Україну погрожував ракетами особисто Борису Джонсону, який тоді обіймав посаду прем'єр-міністра Великої Британії. Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков на брифінгу.

"Пєсков назвав брехнею слова британського екс-прем'єра Джонсона про те, що Путін нібито погрожував йому ракетами: ніяких погроз не було", – передає слова Пєскова видання "РИА Новости".

Спікер російського президента наполягає, що його шеф у тій розмові нібито вказував на загрозу з боку натівських ракет для Росії, якщо Україна вступить до НАТО – нібито тоді розміщені в Україні ракети зможуть досягти Москви за лічені хвилини.

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"Якщо брехня (Джонсона – ред.) була несвідомою, якщо він не зрозумів, про що розмова, то стає не по собі за співрозмовників Путіна", – наводить видання слова Пєскова.

Що сказав Джонсон

В інтерв'ю ВВС екс-прем'єр Великобританії Борис Джонсон заявив, що Путін погрожував йому ракетним ударом в ході екстреної телефонної розмови напередодні російського вторгнення в Україну.

За словами Джонсона, він тоді попередив російського президента, що війна стане катастрофою для Росії, і запевнив, що Україні і так не світить членство в НАТО в осяжному майбутньому.

"У якийсь момент він (Путін – ред.) погрожував мені і сказав: "Борис, я не хочу завдавати тобі болю, але з ракетою це займе всього хвилину" або щось в цьому роді", - сказав Джонсон, згадуючи ту розмову з Путіним.

Слід зазначити, що подібні погрози Путін не соромиться висловлювати навіть публічно. Наприклад, у вересні минулого року він недвозначно натякнув, що готовий застосовувати ядерну зброю проти інших країн і що "це не блеф".

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