Канцлер наголошує, що більшість українців в Німеччині перебувають вже досить давно.

Українські біженці в Німеччині повинні або знайти роботу, або повернутися додому. Про це заявив канцлер Олаф Шольц під час виступу в Бундестазі, якого цитує N-TV.

За його словами, Німеччина має подбати про те, щоб якомога більше українців та інших біженців вивчали німецьку мову та шукали роботу.

"Занадто багато людей були тут так довго, і їм варто почати працювати зараз", — сказав Шольц.

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За словами канцлера, попередніх зусиль німецького уряду виявилося недостатньо, аби вирішити проблему безробіття серед біженців. Це питання він обговорював зокрема з президентом України Володимиром Зеленським.

"Він щойно сказав мені, що хоче допомогти створити українську установу в Німеччині та Польщі, яка сприятиме українцям у поверненні додому або у пошуку роботи в Німеччині", – розповів Шольц.

Українські біженці в Європі: останні новини

Як писав УНІАН, Швейцарія має намір позбавити значну частину українців права на притулок. Відтепер швейцарські міграційні органи розрізнятимуть українців в залежності від регіону, з якого вони виїхали.

Також ми розповідали, що майже 80% українців у Польщі шукають роботу, або вже працюють. Тобто цей показник є вищим, ніж серед самих поляків.

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