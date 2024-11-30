Відсоток громадян України, які декларують намір оселитися в Польщі на постійне проживання, не зростає.

Частка людей, які працюють або шукають роботу серед громадян України в Польщі у 2024 році, становить 78% і є вищою, ніж серед громадян Польщі- повідомляє Міграційна платформа EWL з посиланням на дослідження Національного банку Польщі.

Експерти відзначають високу професійну активність українців на польському ринку праці.

Робота є основним джерелом доходу для українців в Польщі, а також фактором, що сприяє їх тривалому перебуванню. Близько половини респондентів (і довоєнні мігранти, і воєнні біженці) заявляють, що це є можливістю утримувати себе та свою родину. Також серед мотивів залишатися є можливість знайти роботу, яка приносить задоволення.

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Рівень зайнятості українців в Польщі зростає завдяки працевлаштуванню біженців, які прибули в країну після 2022 року. Хоча безробіття серед біженців в цілому вище, ніж у польській економіці.

У дослідженні йдеться, що 19% воєнних мігрантів - безробітні, оскільки "значна частина жінок-біженок, які доглядають за дітьми, шукають роботу на неповний робочий день, що є проблемою, враховуючи низький рівень використання контрактів на неповний робочий день в польській економіці".

Відсоток громадян України, які декларують намір оселитися в Польщі на постійне проживання, не зростає: такий намір висловлюють 50% довоєнних мігрантів і 20% біженців. Натомість у дослідженні Нацбанку Польщі йдеться, що усе більше громадян України ще не визначилися із планами на майбутнє. Порівняно з попередніми дослідженнями, відсоток відповідей "важко сказати" у планах проживання в Польщі зріс - як серед довоєнних мігрантів (до 39% з 36% у 2023 році), так і серед біженців (до 56% з 48% у 2023 році).

Житлова ситуація довоєнних мігрантів і біженців поступово вирівнюється, що свідчить про інтеграцію біженців. Трохи більше 70% відсотків мігрантів з обох груп винаймають житло. Натомість значно вищий відсоток українців, які мають власну квартиру серед довоєнних іммігрантів.

Понад 90% українських дітей вчаться у польській системі освіти. На думку батьків найбільшими труднощами для дітей під час перебування в Польщі є: незнання польської мови (36% відповідей), відсутність друзів (33% відповідей) та погіршення рівня життя в порівнянні з ситуацією перед початком війни (29% відповідей).

Мігранти продовжують підтримувати своїх близьких в Україні. 40% переказує кошти, а 49% забезпечує матеріальною допомогою, в першу чергу членів родини. І ця тенденція зростає.

У гендерній структурі українців в Польщі переважають жінки - приблизно 67%. Половина респондентів є віком 27-44 років, 47% мігрантів - добре освічені люди. Переселенці приїжджають з усіх регіонів України. Дослідження проводилося серед мігрантів з України в період з травня по липень 2024 року.

Українські біженці в Європі

Вже близько 65% українців, які виїхали з країни через вторгнення РФ, мають намір залишитися назавжди в Берліні. Як розповів президент Державного управління у справах біженців (LAF) Марк Зайберт агентству Deutsche Presse-Agentur, у центрі тимчасового розміщення в районі Тегель, де мешкають тисячі українців, регулярно проводяться опитування. Півтора року тому більшість цих людей заявляли про намір повернутися до України.

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