Салюков перебував на цій посаді з 2014 року

Російський диктатор Володимир Путін звільнив генерала Олега Салюкова з посади головнокомандувача Сухопутних військ РФ. Про це повідомляє ВВС.

Салюков займав цю посаду з 2014 року. А ще 9 травня він командував російським парадом, що відбувався на Красній площі.

Водночас, починаючи з січня 2023-го Салюков виконував обов’язки заступника командувача угруповання військ, задіяних у повномасштабній війні РФ проти України.

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Тепер же його перевели на цивільну посаду. Як повідомили в Кремлі, Салюкова призначили заступником секретаря Ради безпеки Росії – цю посаду віднедавна займає колишній міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Зазначимо, що Салюков також перебуває під санкціями західних країн, запроваджених за його роль у агресії РФ проти України. Також уже колишній командувач Сухопутних військ Росії фігурував у гучних розслідуваннях ЗМІ щодо корупції.

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Як відомо, цими днями в Туреччині мають проходити переговори між РФ та Україною. 15 травня їх не було, ЗМІ кажуть, що вони можуть відбутися завтра. Диктатор Путін не наважився на візит особисто, а очільник делегації РФ Володимир Мединський заявив, що Москва хоче "встановити довгостроковий мир і усунути причини конфлікту".

Тим часом на тлі можливих переговорів російський рубль підскочив до 80,22 за долар на місцевому ринку, що стало найвищим показником з 31 травня 2023 року, згідно з даними Банку Росії.

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