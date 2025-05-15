За словами Мединського, російська делегація має всі необхідні компетенції.

Помічник президента РФ Володимир Мединський заявив, що Москва хоче "встановити довгостроковий мир і усунути причини конфлікту", кажучи про переговори в Туреччині, пишуть росЗМІ.

За його словами, російська делегація розглядає переговори з Україною в Стамбулі як продовження "мирного процесу, перерваного у 2022 році".

Мединський запевнив, що російська сторона нібито налаштована на конструктивний діалог і хоче знайти шляхи врегулювання війни.

Відео дня

Крім того, він відреагував на слова про те, що російський диктатор Володимир Путін відправив у Стамбул переговірників, у яких немає повноважень самостійно ухвалювати рішення. Помічник президента РФ заявив, що російська делегація "володіє необхідними компетенціями".

Переговори в Туреччині - важливі новини

Раніше президент України Володимир Зеленський озвучив ключовий висновок із сьогоднішньої поведінки Росії. Він підкреслив, що Україна демонструє своєю присутністю, що хоче швидкого завершення війни, а Росія - ні.

Крім того, Зеленський сказав, коли можуть зустрітися делегації України та РФ. За його словами, зустріч може відбутися сьогодні ввечері, 15 травня, або вже завтра.

Вас також можуть зацікавити новини: