Він звинувачує його в затягуванні часу.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що кремлівський правитель Путін затягує час, відмовляючись йти на мирні переговори з Україною.

Як передає The Guardian, так він прокоментував відмову політика особисто зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським у Туреччині. На запитання, яким би було його послання кремлівському правителю, він відповів так:

"Те, що сталося сьогодні, є ще одним доказом того, що саме Путін затягує час. Саме Путін є причиною затримки з припиненням вогню. Україна вже давно, ще кілька місяців тому, чітко заявила, що вона хоче 30-денного безумовного припинення вогню, і ми давно говорили, що саме Путін стоїть на шляху до цього миру".

Путін не прилетів на переговори

Як відомо, попри публічну ініціативу президента України Володимира Зеленського провести особисту зустріч у Стамбулі, очільник Кремля відмовився від переговорів.

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Російську сторону на переговорах представляють помічник Путіна Володимир Мединський та заступник міністра оборони Олександр Фомін.

Зеленський все одно прибув до Туреччини і зупинився разом із делегацією високого рівня в Анкарі. Згодом він повідомив, що українську делегацію очолить глава міноборони Рустем Умєров, однак йому особисто не має що там робити.

Зазначимо, що раніше Дональд Трамп публічно заявляв про намір взяти участь у переговорах, однак відкликав свою пропозицію після того, як стало відомо про відсутність Путіна.

Тим часом очільник російської делегації Мединський сказав журналістам, що Москва розглядає ці переговори як продовження переговорного процесу в Стамбулі 2022 року.

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