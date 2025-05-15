Попит на іноземну валюту в Росії впав до найнижчого рівня з моменту введення санкцій щодо Московської біржі.

Російський рубль підскочив до найвищого рівня щодо долара за останні два роки. Цьому сприяли заплановані переговори між Москвою і Києвом у Туреччині.

Видання Bloomberg пише, що цього року рубль отримав підтримку завдяки оптимізму щодо можливого закінчення війни РФ проти України. Також спостерігаються ознаки ослаблення внутрішнього попиту на іноземну валюту, йдеться в повідомленні Банку Росії.

Рубль піднявся до 80,22 за долар на місцевому ринку, що стало найвищим показником з 31 травня 2023 року, згідно з даними Банку Росії.

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Крім очікувань поліпшення геополітичної ситуації, зростанню курсу сприяли стабільна пропозиція валюти з боку експортерів і високі процентні ставки, за даними центрального банку. Банк РФ зберіг рекордно високу ключову ставку, намагаючись стримати інфляцію, що створило сприятливі умови для зміцнення національної валюти.

Попит на іноземну валюту в Росії поступово знижується і вже впав до найнижчого рівня з моменту введення санкцій щодо Московської біржі та припинення торгів доларом і євро, йдеться у звіті Центробанку.

Продажі іноземної валюти, пов'язані з експортом, знизилися лише на 2%, незважаючи на значне падіння цін на нафту, що свідчить про те, що експортери продовжують конвертувати виручку в рублі стабільними темпами, ідеться в повідомленні Центрального банку.

На глобальному позабіржовому ринку рубль цього року показав рекордне зростання більш ніж на 40%, обігнавши навіть золото як найприбутковіший актив.

Переговори Росії та України 15 травня в Туреччині - головні новини

13 травня президент України Володимир Зеленський повідомив, що 15 травня в Анкарі разом із турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом чекатиме на прибуття Володимира Путіна для прямих переговорів. Водночас він вказав, що домовлятися про припинення вогню повинен тільки з Путіним.

14 травня Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів з Україною в Туреччині. Делегацію очолив помічник президента РФ Володимир Мединський. Зі свого боку Зеленський назвав російську делегацію "бутафорською".

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