Українського бізнесмена звинуватили в "масштабній антиросійській агітації".

Кошехабльський районний суд Адигеї в Російській Федерації заборонив на території РФ діяльність об'єднання, до якого має відношення український бізнесмен Ігор Коломойський. Суд ухвалив рішення про конфіскацію активів.

У прес-службі судів республіки в Telegram повідомили, що членами об'єднання суд визнав Коломойського, колишнього власника збанкрутілого "Смоленського банку" Павла Шитова і зареєстровану у Великобританії компанію JKX Oil & Gas Limited. Діяльність групи визнали "екстремістською".

У позові російської прокуратури зазначено, що об'єднання активізувалося 2014 року після "антиконституційного перевороту в Києві". Водночас слідство стверджує, що Коломойський за допомогою підконтрольних ЗМІ "розгорнув масштабну антиросійську агітацію", "взяв на повне забезпечення" підрозділи "Азова" та кілька батальйонів, а також "заохочував убивства і викрадення" представників самопроголошених ЛНР і ДНР.

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Крім того, Шитова нібито призначили "відповідальним за криптоактиви" українського бізнесмена. Прокуратура вважала "бізнес-складовою спільноти" компанію JKX Oil & Gas Limited.

Унаслідок цього російський суд постановив конфіскувати їхні активи в Росії, зокрема підприємство паливно-енергетичного комплексу "Южгазенерджі", яке займається видобутком газу на Кошехабльському газоконденсатному родовищі. Зазначено, що основний власник компанії - зареєстрована в Нідерландах Adygea Gas BV і лондонська Page Gas Ltd, які перебувають у власності JKX Oil. Adygea Gas BV також володіла компанією "Кейтеринг-Юг". Слідство оцінило частку відповідачів у цих компаніях у 5,1 мільярда рублів.

Крім того, конфісковано нерухомість, якою володіли резиденти JFX Oil та інші відповідачі. Таким чином, під контроль росіян перейшли шість приміщень у бізнес-центрі в 3-му Самопливному провулку в Москві та будинок у Звонарському провулку. Крім того, під контроль держави відійшли 494 земельні ділянки сільгосппризначення площею 5573 гектари в Московській, Володимирській, Калінінградській і Смоленській областях, вартість яких оцінюють у понад шість мільярдів рублів.

Справа Коломойського в Україні - головні новини

У вересні 2023 року Коломойському повідомили про підозру за двома статтями. Йому інкримінують шахрайство та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. Під час розгляду справи суд обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави в 509 млн грн (наразі розмір застави збільшено до 3,9 мільярда гривень).

6 жовтня Київський апеляційний суд відмовив адвокатам Коломойського, які просили зменшити розмір застави до початкового рівня.

21 жовтня Олександр Лисак повідомив, що під час перебування в ізоляторі тимчасового тримання Коломойський "має серйозні проблеми" з доступом до медичної допомоги.

24 жовтня суд відмовився замінити Коломойському тримання під вартою на домашній арешт. Водночас суд зобов'язав керівника відділу забезпечення досудового слідства Служби безпеки України та державну установу Центр охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України у м. Києві та області невідкладно забезпечити проведення повного медичного обстеження Коломойського з метою встановлення, чи може він за станом здоров'я перебувати в умовах слідчого ізолятора без надання спеціалізованої медичної допомоги, а також забезпечити його доступ до медичного обладнання і медикаментів.

27 жовтня Шевченківський районний суд міста Києва продовжив термін тримання під вартою для бізнесмена Ігоря Коломойського до 2 грудня з альтернативним визначенням застави в 3,9 млрд гривень.

6 листопада Шевченківський районний суд міста Києва переніс засідання з розгляду клопотання сторони захисту про зміну запобіжного заходу бізнесмену Ігорю Коломойському.

15 листопада апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) у середу, 15 листопада, зібралася, щоб розглянути апеляційну скаргу захисту бізнесмена Ігоря Коломойського щодо ухвали ВАКС від 24.10.2023 у справі № 991/9378/23 про повернення скарги Коломойського І.В. на бездіяльність генерального прокурора і постанови прокурора від 13.10.2023 про відмову у задоволенні клопотання про зміну підслідності. Однак суд переніс засідання на 17 листопада у зв'язку з тим, що сторона захисту звернулася з клопотанням про забезпечення особистої участі Ігоря Коломойського в розгляді справи.

Колегія суддів Київського апеляційного суду 16 листопада зменшила суму застави для бізнесмена Ігоря Коломойського на 891 мільйон гривень.

23 листопада Шевченківський районний суд міста Києва продовжив строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо бізнесмена Ігоря Коломойського та екскерівника столичної філії ПриватБанку Сергія Волкова на три місяці - до 2 березня 2024 року.

28 листопада Шевченківський районний суд міста Києва задовольнив клопотання сторони обвинувачення про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою бізнесмена Ігоря Коломойського до 26 січня 2024 року з альтернативним визначенням застави 3 млрд 712 тис. грн.

21 грудня Київський апеляційний суд розглядав оскарження ухвали слідчого судді Шевченківського райсуду про продовження строку тримання Коломойського під вартою. Суд залишив бізнесмена під вартою до 26 січня, але зменшив йому заставу приблизно на 300 млн грн.

22 січня 2024 року Шевченківський районний суд міста Києва продовжив термін тримання під вартою бізнесмена Ігоря Коломойського.

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