Прокуратура Кельна дійшла висновку, що вислів Колбаснікової на проросійській демонстрації є злочином.

У німецькому місті Кельн суд розгляне справу щодо громадянки Росії Єлени Колбаснікової. Скандально відому росіянку звинувачують у пропаганді війни через публічне схвалення російської агресії проти України.

Як зазначив представник суду у коментарі DW, росіянку обвинувачують за пунктом 2 статті 140 Кримінального кодексу ФРН через її слова, сказані під час проросійської акції 8 травня 2022 року. Тоді вона схвалила агресивну війну проти України.

"Росія не агресор. Росія зараз допомагає припинити війну в Україні", – заявила росіянка на мітингу. Прокуратура Кельна дійшла висновку, що вислів Колбаснікової є злочином.

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Згідно з міжнародним правом, ведення агресивної війни є злочином. Водночас той, хто схвалює таку війну, ризикує отримати в Німеччині три роки в'язниці. Однак, як зазначає видання, найбільш імовірно, що покаранням стане грошовий штраф.

Єлєна Колбаснікова: що про неї відомо

Колбаснікова народилася в українському Дніпрі. При цьому вона є одним із лідерів проросійських протестів у Німеччині.

Один із таких мітингів відбувся в Німеччині у вересні. На нього прийшли біля 2 тисяч росіян. Там вони організували збір коштів для підтримки буцімто "сепаратистських сил" на Донбасі. Сама Єлєна Колбаснікова почала розповідати маячню російської пропаганди про те, що армія РФ нібито захищає російськомовне населення Донбасу.

Уже в січні 2023 року у ЗМІ зʼявилася інформація, що подружжя Колбаснікової і Макса Шлунда збирають у Німеччині пожертвування від прихильників Росії. Гроші віддають на потреби російської армії.

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