Генсек ООН нагадав Ізраїлю, що "військові операції мають проводитися в суворій відповідності до міжнародного гуманітарного права".

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш критикує напади ХАМАС на Ізраїль та закликає палестинське терористичне угруповання звільнити всіх заручників. Водночас він висловлює занепокоєння через відповідь Ізраїлю на цю атаку.

"Я визнаю законні скарги палестинського народу. Але ніщо не може виправдати ці акти терору та вбивства, каліцтва та викрадення мирних жителів. Я повторюю свій заклик негайно припинити ці атаки та звільнити всіх заручників. Хоча я визнаю законну стурбованість Ізраїлю безпекою, я також нагадую Ізраїлю, що військові операції мають проводитися в суворій відповідності до міжнародного гуманітарного права", – сказав генсек ООН.

Гутерріш також сказав, що "глибоко стурбований" кількістю загиблих і з палестинської сторони, серед яких багато жінок і дітей.

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"Я глибоко засмучений сьогоднішньою заявою про те, що Ізраїль розпочне повну облогу Сектора Гази. … Гуманітарна ситуація в Газі була надзвичайно жахливою перед цими бойовими діями; тепер вона лише експоненціально погіршуватиметься", – додав він.

Гутерріш також закликав Ізраїль допустити гуманітарні вантажі та персонал гуманітарних місій до Гази. "Ізраїль має побачити матеріалізацію своїх законних потреб у безпеці, а палестинці мають побачити чітку перспективу створення власної держави", – каже він.

Відповідь Ізраїлю на масштабний напад ХАМАС - це треба знати

7 жовтня палестинське угруповання ХАМАС, що контролює Сектор Гази – одну з частин частково визнаної Держави Палестина. Бойовики завдали масованих ударів та вторглися до південних регіонів Ізраїлю. Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що це "не операція, не ескалація, а війна", а також, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) негайно задіє всю свою міць, щоб знищити ХАМАС.

Вже 9 жовтня головний представник ЦАХАЛ Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські війська відновили контроль над містами на кордоні, до яких вторглися бойовики.

Також сьогодні Ізраїль ухвалив рішення про повну блокаду Гази з припиненням постачання продуктів, води та електроенергії. ЦАХАЛ подвоїла інтенсивність ударів по Сектору Гази. Було оголошено, що ЦАХАЛ завдає наймасштабніших авіаударів проти ХАМАС у Газі, щоб зменшити та знищити їхню здатність тероризувати народ Ізраїлю.

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