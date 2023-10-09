У сектор Газа не буде ні електрики, ні їжі, ні палива, все буде закрито.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант віддав наказ віддав наказ про повну блокаду Гази: не буде поставок продуктів і енергії.

"Я наказав повністю осадити сектор Газа. Не буде ні електрики, ні їжі, ні палива, все буде закрито. Ми боремося з людьми-тваринами і діємо відповідно", - сказав він сьогодні після засідання Південного командування ЦАХАЛ в Беер-Шеві.

О заявив, що "правила війни змінилися" і відповідь Ізраїлю сектору Гази буде такою потужною, що її пам'ятатимуть протягом наступних 50 років.

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Війна між Ізраїлем і Хамасом - останні новини

Раніше в понеділок стало відомо, що Ізраїль за 48 годин мобілізував близько 300 000 резервістів для майбутньої наземної операції в Газі. Це найбільша мобілізація в історії Ізраїлю за такий короткий період.

Представник ЦАХАЛ Даніель Хагарі заявив, що в останні кілька годин в прикордонних містах були тільки поодинокі зіткнення між ізраїльськими військовими і бойовиками ХАМАС. В даний час бойові дії в цих населених пунктах не йдуть.

Ватажок палестинського терористичного угруповання ХАМАС Яхья Сінвар приречений на смерть, заявив головний спікер ЦАХАЛ, контр-адмірал Даніель Хагарі, пише The Times of Israel.

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