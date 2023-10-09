ЦАХАЛ продовжує знищувати військові цілі терористів.

Армія оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) подвоїла інтенсивність ударів по сектору Гази у понеділок, 9 жовтня.

Як повідомляє прес-служба ЦАХАЛ, ХАМАС жорстоко вбив понад 700 ізраїльтян. Відповідь на цю атаку не забарилася.

"ЦАХАЛ проводить один із найбільших авіаударів проти ХАМАС у Газі, щоб зменшити та знищити їхню здатність тероризувати народ Ізраїлю. ХАМАС розпочав війну. Ми відновимо безпеку нашої країни", - йдеться у повідомленні.

ЦАХАЛ також повідомляє, що у період із суботи до ранку понеділка ізраїльська авіація вразила понад 1200 цілей у секторі Газа, включаючи місця зберігання та виробництва зброї, центри управління та штаби, ракетні пускові установки тощо.

"Сьогодні ми подвоїли цю кількість", - зазначає ЦАХАЛ, публікуючи відео ударів по Газі.

Зазначається, що ізраїльські цивільні - не єдині жертви ХАМАС. Терористи навмисно облаштувалися посеред населення Гази. Наприклад, один з об'єктів терористів, знищений ізраїльськими ВПС, розташований поруч із мечеттю та школою.

На тлі повідомлень про ймовірну наземну операцію із заходом військ Ізраїля в анклав сектор Гази прем'єр країни Беньямін Нетаньяху залишив таємниче послання.

"Ми почали. Ізраїль переможе", - написав він, опублікувавши відео атаки по Газі.

Напад ХАМАС на Ізраїль

Як повідомляв УНІАН, вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде "не операція, не ескалація, це війна". Він також оголосив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) негайно задіє всю свою міць, щоб знищити ХАМАС.

8 жовтня Нетаньягу заявив про закінчення першої фази війни і попередив, що вона буде тривалою і важкою. ЦАХАЛ оголосила сектор Гази закритою військовою зоною і завдала по ній численних ударів.

9 жовтня головний представник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські війська відновили контроль над усіма містами на кордоні, до яких вторглися бойовики.

Крім цього, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант віддав наказ про повну блокаду Гази. Припинено поставки продуктів, води, електроенергії.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху сьогодні заявив, що кампанія з розгрому ХАМАС "тільки почалася". Кількість убитих у Газі перевищила 500 осіб.

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