Партія чинного прем'єра Польщі "Право і справедливість" посіла перше місце на виборах, але їй не вдалося отримати більшість у Сеймі.

Усі польські опозиційні партії відкинули спроби прем'єр-міністра Матеуша Моравецького допомогти сформувати коаліційний уряд після виборів минулого місяця, що значно послабило його шанси залишитися при владі.

Як пише Reuters, партія Моравецького "Право і справедливість" (ПіС) посіла перше місце на виборах 15 жовтня, але їй не вдалося здобути більшість. Моравецький закликав інші партії приєднатися до ПіС і сформувати широку "Коаліцію у справах Польщі", і пообіцяв реалізувати їхні політичні пропозиції. Опозиційні законодавці заявили, що отримали листи з проханням приєднатися до переговорів по коаліції, але заклик Моравецького не отримав підтримки.

"Я здивований, тому що я багато разів публічно говорив прем'єр-міністру, що в цьому фарсі немає необхідності, що він без потреби продовжує агонію цього уряду", - заявив Марек Савицький, депутат від правоцентристської Польської селянської партії (PSL).

Відео дня

PSL ішла на виборах у складі групи під назвою "Третій шлях", яка погодилася сформувати проєвропейський коаліційний уряд з "Новими лівими" і ліберальною "Громадянською коаліцією" (КО).

Разом ці три партії можуть отримати більшість у Сеймі нижньої палати, про що свідчить обрання палатою нового спікера Шимона Головні від "Третього шляху".

Кшиштоф Гавковський з "Нових лівих" розмістив фотографію запрошення Моравецького у соцмережі Twitter і написав: "Я хотів би повідомити вам, що ми нікуди не їдемо", - написав він.

Єдиною партією, що залишилася в парламенті, є ультраправа партія Конфедерація, яку перед виборами вважали партнером по коаліції ПіС. Але нижчий, ніж очікувалося, результат означає, що навіть її підтримка не дала б партії ПіС більшості.

Співголова Конфедерації Славомір Менцен заявив, що він також відхилив запрошення Моравецького допомогти сформувати уряд. "Протягом усієї передвиборної кампанії я говорив, що хочу покласти край, а не продовжити правління ПіС. Я не передумав", - написав він у Twitter.

Якщо Моравецькому не вдасться отримати вотум довіри, парламент призначить інший уряд. Коаліція "Третій шлях", яка готується прийти до влади, обрала лідера "КО" Дональда Туска своїм кандидатом на пост прем'єр-міністра.

Вибори в Польщі

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня в Польщі пройшли вибори до Сейму, на яких було обрано 460 депутатів.

Президентська партія "Право і справедливість" отримала 35,38% голосів виборців і 194 місця в парламенті, що менше необхідних 231 для більшості. На другому місці опинилася опозиційна "Громадянська коаліція" Дональда Туска, яка отримала 30,7% голосів виборців (157 місць). За нею йдуть "Третій шлях" - 14,40% (65 місць), "Левиця" - 8,61% (26 місць), крайня права і антиукраїнська "Конфедерація" - 7,16% (18 місць).

Вас також можуть зацікавити новини: