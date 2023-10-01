Він назвав слова українського президента в ООН "недоречними".

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав президента України Володимира Зеленського "не забувати" про допомогу Варшави.

На з'їзді партії "Право і справедливість" у Катовіце він сказав, що їхня партія захищає інтереси польських фермерів. "Тому що там, де йдеться про інтереси польського фермера, ми не будемо питати думку когось у Берліні чи Брюсселі. Ми діємо на благо польського сільського господарства. Ми будемо захищати польське сільське господарство від українських агроолігархів", - цитує його Dziennik Gazeta Prawna.

Також Польський прем'єр назвав недавню заяву Зеленського в ООН "дуже недоречною".

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"Я розумію, що він зараз думає, що у нього буде тісний союз з Німеччиною. Дозвольте попередити вас, що Німеччина завжди буде прагнути до союзу з росіянами через голови країн Центральної Європи. Це Польща прийняла під свої дахи кілька мільйонів українців, це поляки вітали українців, це ми найбільше допомагали в той час, коли німці хотіли послати в обложений Київ 5 тисяч касок. Не варто забувати про це, президент Зеленський", - сказав він.

Загострення у відносинах між Україною та Польщею

Нагадаємо, що раніше Польща, Угорщина, Словаччина і Болгарія, незважаючи на рішення Європейської комісії, заборонили ввезення українського зерна. Україна у відповідь подала позов до Світової організації торгівлі.

Президент України на Генеральній Асамблеї ООН заявив, що "деякі друзі в Європі розігрують солідарність в політичному театрі і роблять трилер на зерні", та тим самим надають допомогу Москві.

Після цього польський президент Анджей Дуда порівняв Україну з небезпечним потопаючим, який може потягнути за собою того, хто хоче йому допомогти.

Крім того, раніше Моравецький заявив, що Варшава більше не передає Україні озброєння. Дуда, коментуючи це, сказав, що слова прем'єра "були витлумачені найгіршим чином". Також у Польщі заявили, що скоротять фінансову підтримку українських біженців.

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