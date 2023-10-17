Уряд формуватиме опозиція.

У Польщі підрахували усі голоси на парламентських виборах. Перше місце зайняла правляча партія "Право і справедливість" (35,38% голосів), однак вона втратить понад десять місць у Сенаті.

Як повідомляє RMF24, раніше вона мала 48 представників у парламенті, а тепер - лише 34.

На другому місці опинилась опозиційна "Громадянська коаліція" - 30,70%. За нею йдуть:

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"Третій шлях" - 14,40%;

"Лівиця" - 8,61%;

крайня права і антиукраїнська "Конфедерація" - 7,16%.

Таким чином, вирішальну перевагу у верхній палаті отримала опозиція, від якої буде 66 сенаторів. Зокрема, "Громадянська коаліція", ймовірно, отримає 44 місця, "Лівиця" - 9 місць, а "Третій шлях" - 8. Ще п’ять сенаторів здобули підтримку виборців, балотуючись у рамках "сенатського пакту" між "Громадянською коаліцією", "Лівицею" і "Третім шляхом". Тепер ці три партії мають шанс сформувати уряд.

Вибори в Польщі - що відомо

15 жовтня в Польщі пройшли парламентські вибори. На них обирали 560 членів Національних зборів: 460 депутатів Сейму X скликання і 100 членів Сенату XI скликання.

Експерти прогнозували, що "Право і справедливість" не матиме достатньо голосів для створення коаліції і формування уряду.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував можливий вплив парламентських виборів у Польщі на подальші відносини між Варшавою та Києвом. На його думку, за будь-якої конфігурації влади і в Польщі, і в Україні, "стратегічно все буде нормально".

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