В Європарламенті поставили під сумнів здатність Угорщини ефективно головувати в Раді ЄС у 2024 році, враховуючи недостатнє дотримання цієї країною законодавства і цінностей ЄС.

Європейський парламент виступив проти головування Угорщини у Раді Європейського Союзу, що за розкладом має статися у другій половині 2024-го року. Як повідомляє сайт Європарламенту, відповідна резолюція була схвалена після дебатів про ситуацію з верховенством права і фундаментальними правами в Угорщині.

Текст резолюції підтримали 442 депутата, утримались - 33, і виступили проти - 144. У резолюції підкреслюється важлива роль головування в Раді ЄС для просування законодавчих ініціатив, що забезпечує послідовне відстоювання порядку денного Євросоюзу і представлення Ради ЄС у відносинах з іншими європейськими інституціями.

Євродепутати ставлять під сумнів здатність Угорщини ефективно виконувати це завдання у 2024 році, враховуючи недостатнє дотримання нею законодавства і цінностей ЄС, і принципу щирої співпраці.

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У цьому зв'язку, депутати просять Раду ЄС "знайти належне рішення" і нагадують, що Європарламент "може ухвалити відповідні заходи, якщо таке рішення не буде знайдене".

Як зазначили євродепутати, свої останні занепокоєння вони пов'язують з угорськими законами, які ухвалюються без достатнього парламентського контролю і консультацій із громадськістю, а також через зловживання захистом для викривачів з метою підриву прав ЛГБТІК+ та свободи вираження, порушення соціальних та трудових прав викладачів тощо.

Політика Угорщини щодо України - останні новини

На початку травня Україна внесла угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни через відмову банку піти з Росії і за, як стверджується, фактичне визнання так званих Донецької та Луганської "народних республік".

Угорщина скористалася цим, як приводом, щоб заблокувати європейську військову допомогу Україні і європейські санкції против РФ. Через таку позицію Будапешту дипломати Угорщини та Німеччини навіть посварилися на самміті ЄС.

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