Європарламент готується прийняти резолюцію, у якій висловить невдоволення діями Будапешту.

В другий половині 2024 року головування в Європейському союзі мало перейти до Угорщини. Однак в блоці цьому вже почали чинити спротив. Очікується, що наступного тижня Європейський парламент може ухвалили резолюцію, у якій стверджуватиме, що Угорщина є "непридатною" для головування в блоці, пише Бенджамін Фокс в колонці для EurActiv.

В другій половині 2023 року Швеція передасть головування в блоці Іспанії. За півроку головування перейде Бельгії, і зрештою, в середині 2024 року, – до Угорщини.

Однак взаємна недовіра та політичні суперечки між країнами блоку та Угорщиною посилюються. На цьому тлі Європейський парламент, який хоч і не має повноважень позбавляти державу-члена права приймати головування, готується прийняти резолюцію, у якій висловить невдоволення діями Будапешту. У проекті резолюції зазначається, що уряд Віктора Орбана схильний до "системної корупції" та "непридатний" для головування в блоці.

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У Орбана будь-які звинувачення з боку країн блоку відкидають.

"Ті самі старі, набридливі звинувачення в тому, що Угорщина порушує основні принципи ЄС і, отже, не може головувати", – заявив речник угорського уряду Золтан Ковач.

Як відомо, щопівроку в ЄС головування переходить від однієї країни до іншої. Країна, що головує, керує роботою в Раді ЄС і представляє всі 27 держав-членів у переговорах з іншими установами блоку. Востаннє Угорщина головувала в блоці у 2011 році, незабаром після того, як Орбан повернувся на посаду прем’єра після багаторічної перерви.

Обмеження фінансування Угорщині Євросоюзом - що треба знати

Угорщина, яка є членом ЄС з 2004 року, має з іншими країнами блоку розбіжності в поглядах на широке коло питань, включно із війною в Україні та санкціями проти Росії. Країну регулярно звинувачують у відході від європейських цінностей та корумпованості.

Одним зі способів тиску блоку на Будапешт є обмеження фінансування. Вже заморожено виплати кількох десятків мільярдів євро. Зокрема, 30 листопада 2022 року Єврокомісія запропонувала не виділяти 7,2 мільярда євро Угорщині від Євросоюзу в рамках "Плану відновлення та стійкості Угорщини". Також було заблоковано виділення частки грошей на відновлення після пандемії COVID-19, які мали виділити Угорщині за її заявкою. В Єврокомісії, коментуючи такі дії, зазначали, що "ті, хто не розуміють цінностей, можливо, розуміють гроші".

Після того, як Брюссель вдався до фінансового тиску, антиєвропейська риторика Віктора Орбана, чий уряд якого фінансово залежить від допомоги ЄС, тільки посилилася.

Зокрема, напередодні угорський лідер звинуватив Євросоюз в економічному спаді та поставив під сумнів його існування. Причиною для таких звинувачень з боку угорського прем’єра стала, зокрема, підтримка України зброєю і грошима.

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