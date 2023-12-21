Прем'єр Угорщини вважає, що потрібно скоротити терміни, на які надається допомога Україні.

Європейський союз може обійти вето Угорщини щодо спільної допомоги Україні. Для цього необхідно укласти окрему угоду між 26 іншими країнами-членами на саміті на початку 2024 року.

Видання Bloomberg пише, що ЄС шукає способи обійти непоступливість Угорщини після того, як переговори про допомогу Україні в розмірі 50 мільярдів євро зірвалися.

В якості можливого запасного варіанту запропонували перераховувати кошти Києву поза бюджетним процесом ЄС. На думку прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, цей варіант може бути життєздатним.

Відео дня

"Це не питання, що волю Угорщини можна обійти в багатьох областях", - заявив угорський політик журналістам у Будапешті. "Інші мають таку можливість і в цій галузі".

Оскільки політичні чвари у Вашингтоні також перешкоджають отриманню ключової допомоги від США, на кону поставлена здатність президента Володимира Зеленського надати постійну підтримку Україні в умовах другої зими бойових дій після вторгнення Росії на початку 2022 року.

"Будь-яка допомога Україні повинна бути надана на більш короткий термін, ніж нинішня пропозиція", - заявив Орбан.

При цьому він додав, що це питання має розглядатися окремо від суперечок про фінансування Угорщини з боку ЄС.

Позиція Угорщини в ЄС - останні новини

В ході саміту ЄС в Брюсселі преьер-міністр Віктор Орбан не зміг заблокувати старт переговорів про членство України в Євросоюзі, але наклав вето на виділення допомоги 50 мільярдів євро Києва.

Позицію Будапешта розкритикували інші представники країн-сленів Євросоюзу. Постійний представник Литви ы ЄС Арнольдас Пранцкевічюс запропонував Орбану вивести Угорщину з ЄС.

Вас також можуть зацікавити новини: