Європейський союз може обійти вето Угорщини щодо спільної допомоги Україні. Для цього необхідно укласти окрему угоду між 26 іншими країнами-членами на саміті на початку 2024 року.
Видання Bloomberg пише, що ЄС шукає способи обійти непоступливість Угорщини після того, як переговори про допомогу Україні в розмірі 50 мільярдів євро зірвалися.
В якості можливого запасного варіанту запропонували перераховувати кошти Києву поза бюджетним процесом ЄС. На думку прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, цей варіант може бути життєздатним.
"Це не питання, що волю Угорщини можна обійти в багатьох областях", - заявив угорський політик журналістам у Будапешті. "Інші мають таку можливість і в цій галузі".
Оскільки політичні чвари у Вашингтоні також перешкоджають отриманню ключової допомоги від США, на кону поставлена здатність президента Володимира Зеленського надати постійну підтримку Україні в умовах другої зими бойових дій після вторгнення Росії на початку 2022 року.
"Будь-яка допомога Україні повинна бути надана на більш короткий термін, ніж нинішня пропозиція", - заявив Орбан.
При цьому він додав, що це питання має розглядатися окремо від суперечок про фінансування Угорщини з боку ЄС.
Позиція Угорщини в ЄС - останні новини
В ході саміту ЄС в Брюсселі преьер-міністр Віктор Орбан не зміг заблокувати старт переговорів про членство України в Євросоюзі, але наклав вето на виділення допомоги 50 мільярдів євро Києва.
Позицію Будапешта розкритикували інші представники країн-сленів Євросоюзу. Постійний представник Литви ы ЄС Арнольдас Пранцкевічюс запропонував Орбану вивести Угорщину з ЄС.