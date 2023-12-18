Країни ЄС хочуть позбавити Орбана права "вето".

У Європейському Союзі придумали, як "підрізати хвіст" Угорщини у зв'язку з її спробами заблокувати 50 мільярдів євро допомоги Україні.

Орбана хочуть покарати, позбавивши його можливості права "вето" серед країн-членів Євросоюзу, з'ясувало видання The Financial Times. Про це ЗМІ повідомив ряд анонімних чиновників з ЄС.

Згідно з отриманою інформацією, проти Орбана можуть використати норми статті 7 Договору про Європейський Союз. Вони дозволяють заблокувати право "вето" держави, в разі порушення верховенства права з її боку.

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У FT називають цю статтю "найбільшою внутрішньою зброєю ЄС". Багато країн нервують, роздумуючи над її застосуванням. Водночас Орбан більше не має "протекторату" Польщі у зв'язку зі зміною уряду, тому шанс позбавити Угорщину "голосу" збільшується.

"Зміна уряду в Польщі означає, що Угорщина більше не має гарантованого захисника", - пише ЗМІ.

Наразі лідери ЄС схильні ще деякий час "умовляти" Орбана, в спробі переконати його зняти вето. Однак, якщо розмови виявляться марними, 26 країн ЄС самі приймуть рішення.

"Якщо подолати вето Орбана таким чином не вдасться, 26 інших країн ЄС можуть укласти угоду самостійно, хоча це займе час і стане лише короткостроковим рішенням", - акцентує FT.

За словами одного з високопоставлених чиновників ЄС, присутнього на останньому саміту в Брюсселі, Угорщина в жодному разі не зупинить блок у допомозі Україні. Він не виключає: Орбан може стати ще більшою проблемою у майбутньому і змусити ЄС використати проти себе ряд інструментів. "Угорщина не може зупинити нас у наданні грошей Україні. Але він не маріонетка (маріонетка Путіна - УНІАН), як деякі можуть вважати", - сказало джерело.

Угорщині натякнули на вихід з блоку ЄС

За підсумками останнього саміту ЄС в Брюсселі, Орбан не зміг заблокувати початок переговорів про членство України в блоці, але наклав вето на надання 50 млрд євро Києву.

Його рішення розкритикував Євросоюз. Гострим коментарем відзначився постійний представник Литви в Європейському Союзі Арнольдас Пранцкевічюс. Він запропонував Орбану вивести Угорщину з ЄС, якщо країна не поділяє спільних цінностей і прагнень Євросоюзу.

За його словами, всі лідери ЄС вітали прийняті рішення щодо України, тільки Орбан зі своєю риторикою став винятком.

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