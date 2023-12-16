Будапешт не поділяє цінності решти Європи, тож йому нічого робити в ЄС.

Угорщині варто вийти з Європейського союзу, якщо вона не поділяє погляди та цінності інших країн блоку, зокрема щодо підтримки України. Таку думку висловив у своєму Facebook постійний представник Литви у Європейському Союзі Арнольдас Пранцкевічюс.

Він зазначив, що усі лідери країн-учасниць ЄС привітали результати останнього саміту, на якому було ухвалено рішення про початок переговорів з Україною щодо членства. Єдиним виключенням став лідер однієї країни, який похизувався тим, що наклав вето на виділення додаткової грошової допомоги Україні.

Пранцкевічюс прямо не називає країну, яка зайняла таку позицію, але за контекстом зрозуміло, що йдеться про Угорщину.

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"Я дуже хочу побажати цій державі-члену ніколи не пережити війну, яку зараз переживає народ України, щоб її міста не бомбардували, а громадяни не гинули, щоб її території ніколи не були окуповані державою-агресором. Я бажаю їй ніколи не просити солідарності в інших і ніколи не відчувати вето союзників на життєво важливу допомогу в часи найбільшої потреби. ЄС сильний завдяки солідарності та взаємній довірі. Якщо ви не готові розділити щось із цього, є лише одне правильне рішення: вийти з нього", - заявив Пранцкевічюс.

Через деякий час Пранцкевічюс видалив цей пост зі своєї Facebook-сторінки.

Угорське вето на гроші для України

Як писав УНІАН, цього тижня відбувся саміт лідерів країн ЄС, на якому серед іншого розглядалися два важливі питання щодо України. Перше питання стосувалося початку переговорів щодо членства України в ЄС. Це рішення вдалося ухвалити після того, як угорський прем’єр Віктор Орбан просто "вийшов за кавою" із зали засідання.

Друге питання стосувалося виділення 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги для України. Орбан наклав вето на це рішення, чим одразу ж похизувався у соціальних мережах.

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