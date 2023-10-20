В угорському уряді зухвало відповіли на критику з боку західних чиновників.

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан цього тижня зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у Пекіні. Зустріч викликала хвилю обурення у чиновників в західних столицях, пише The Guardian.

Зокрема, президент Чехії Петр Павел на цьому тлі закликав європейських лідерів не підігравати Путіну. "Путін не зустрічається з європейськими лідерами з метою досягнення миру в Україні, це було продемонстровано неодноразово. Миру можна досягти без жодних переговорів з його боку, просто припинивши напади та вивівши свої війська з території України. Він проводить ці зустрічі лише з метою розірвати єдність європейських країн і всього демократичного світу. Ми не повинні піддаватися його тактиці", – наголосив він.

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила в коментарі агентству Reuters, що фото прем’єр-міністра Угорщини, який тисне руку Путіну, "дуже, дуже неприємні", і в цьому відсутня логіка.

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Посол США в Будапешті Девід Прессман звинуватив Орбана у підтримці воєнних злочинців. "Лідер Угорщини вирішив бути на боці людини, чиї сили відповідальні за злочини проти людяності в Україн. ... Поки Росія завдає ударів по мирним українцям, Угорщина благає про ділові угоди", – заявив він.

Пані посол Німеччини в Угорщині Юлія Гросс була обурена тим, що ці перемовини не були спрямовані на припинення війни, яку Росія веде проти України.

"Отже, Путін повинен припинити свою загарбницьку війну проти України, припинити бомбардування мирних жителів, обстріли шкіл і лікарень, викрадення дітей? Це малося на увазі й обговорювалося, напевно?", – написала вона в X (Twitter).

Реакція Угорщини на критику

Речник уряду Угорщини Золтан Ковач у відповідь на критику на адресу Будапешта зазначив, що позиція країни щодо війни "була зрозумілою з самого початку".

"Я бажу дещо веселе в тому, як ці політики збираються критикувати угорський уряд і нашу відкрито проголошену зацікавленість у підтримці дипломатичних відносин з Росією, тоді як їхня моральна перевага є в кращому випадку фасадом", – додав він.

Зустріч Орбана з Путіним - це треба знати

Цього тижня угорський прем’єр Віктор Орбан та російський диктатор Володимир Путін зустрілися в Пекіні на полях форуму "Один пояс – один шлях". Орбан став першим лідером ЄС, який зустрівся з президентом РФ після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт у зв’язку з причетністю до викрадення дітей з України.

Союзники Угорщини за НАТО висловили стурбованість з приводу безпекових питань та засудили дії прем'єр-міністра Орбана.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба різко прокоментував зустріч, зазначивши: "Сподіваюся, він (Орбан - УНІАН) принаймні вимив і продезінфікував руки після рукостискання з Путіним".

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