Український міністр різко прокоментував рукостискання європейського лідера з диктатором.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба різко прокоментував зустріч прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та російського диктатора Володимира Путіна у Китаї.

Як повідомляє "Європейська правда", цю зустріч Кулеба прокоментував під час інтерв’ю France 24.

"Сподіваюся, він (Орбан - УНІАН) принаймні вимив і продезінфікував руки після рукостискання з Путіним", - сказав Кулеба.

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Зустріч Путіна і Орбана

Нагадаємо, що Віктор Орбан став першим лідером Євросоюзу, який зустрівся з президентом Росії після того, як в березні проти нього був виданий міжнародний ордер на арешт у зв'язку з воєнними злочинами в Україні.

Угорський прем'єр підірвав єдність Заходу, уклавши енергетичні угоди з Росією, намагаючись обмежити допомогу Україні, затримуючи розширення НАТО і публічно закликаючи ЄС скасувати економічні санкції, введені проти Москви.

Очільник Адміністрації Орбана Гергей Гуйяш спробував виправдати Орбана за те, що він війну РФ проти України "військовою операцією".

Союзники Угорщини по НАТО висловили стурбованість з приводу безпеки, засудивши прем'єр-міністра Віктора Орбана за його зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним на цьому тижні, оголюючи зростаючі розбіжності з приводу зв'язків Будапешта з Москвою.

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