Президент РФ прибув до Пекіна для участі у міжнародному форуму з китайської ініціативи "Пояс і шлях".

Президент РФ Володимир Путін у Китаї зустрівся зі своїм найближчим союзником серед лідерів Європейського Союзу, прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Вони підтвердили свою прихильність до двосторонніх зв'язків на тлі війни проти України.

"Угорщина ніколи не хотіла протистояти Росії, навпаки, метою Угорщини завжди було налагодити і розширювати взаємно найкращі контакти, і нам це вдалося", - сказав Орбан, якого цитує Reuters.

За словами угорського прем'єра, він намагається "врятувати все, що можна" з двосторонніх контактів, і зацікавлений у продовженні економічної співпраці, "поки що це можливо".

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Для зустрічі Орбан прийшов до урядового гостьового будинку, де Путін зупинився перед початком міжнародного форуму з китайської ініціативи "Пояс і шлях".

"Незважаючи на те, що в сьогоднішніх геополітичних умовах можливості для підтримки контактів та розвитку відносин дуже обмежені, проте не може не викликати задоволення, що з багатьма країнами Європи у нас відносини зберігаються, розвиваються. Одна з цих країн - Угорщина", – додав президент РФ.

Путін у Китаї - що відомо

Як раніше повідомляв УНІАН, Путін 17 жовтня прибув до Пекіна, щоб зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном і взяти участь у форумі "Один пояс – один шлях". Візит напередодні анонсували російські ЗМІ.

Востаннє Путін був у Китаї за три тижні до російського вторгнення в Україну, коли в Пекіні проходили Зимові Олімпійські ігри.

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