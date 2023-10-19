Угорщина поглиблює свої відносини з Росією, незважаючи на жорстоку війну проти України.

Союзники Угорщини по НАТО висловили стурбованість з приводу безпеки, засудивши прем'єр-міністра Віктора Орбана за його зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним на цьому тижні, оголюючи зростаючі розбіжності з приводу зв'язків Будапешта з Москвою.

За словами представника посольства США, посли членів Організації Північноатлантичного договору в Угорщині скликали зустріч в Будапешті в четвер, щоб обговорити проблеми, що виникли після зустрічі угорського лідера з Путіним в Пекіні у вівторок, пише Bloomberg.

"Ми вважаємо Угорщину союзником, але в той же час ми бачимо, що Угорщина поглиблює свої відносини з Росією, незважаючи на жорстоку війну проти України", - заявив посол США Девід Прессман. Він додав, що союзники по НАТО "стурбовані безпекою" зв'язків Угорщини з Росією.

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На зустрічі в Будапешті також був присутній посол Швеції, країни ЄС, чий вступ до НАТО відклав Орбан, а також посол Туреччини.

Угорщина наполягає на тому, що вона буде підтримувати зв'язки з Росією, почасти для того, щоб зберегти відкритими лінії зв'язку з Москвою і працювати над "мирним" вирішенням проблеми України, заявив офіційний представник уряду Золтан Ковач. За його словами, зустріч Орбана і Путіна відбулася саме в цьому контексті.

"Це одна з головних причин, по якій Угорщина підтримувала дипломатичні відносини з Росією, поряд з очевидною економічною реальністю енергетичної залежності", - сказав Ковач.

Але оцінка лідерів НАТО була частково різкою. Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас назвала цей обмін "дуже, дуже неприємним", особливо в контексті угорської історії.

"Як можна потиснути руку злочинцеві, який вів агресивну війну, особливо вихідцю з країни з такою історією, як Угорщина?" - розповіла Каллас.

Зустріч Путіна і Орбана в Китаї

Орбан став першим лідером Євросоюзу, який зустрівся з президентом Росії після того, як в березні проти нього був виданий міжнародний ордер на арешт у зв'язку з передбачуваними військовими злочинами на Україні. Угорський прем'єр підірвав єдність Заходу, уклавши енергетичні угоди з Росією, намагаючись обмежити допомогу Україні, затримуючи розширення НАТО і публічно закликаючи ЄС скасувати економічні санкції, введені проти Москви.

Пізніше глава Адміністрації Орбага Гергей Гуйяш спробував виправдати Орбана за те, що він війну РФ проти України "військовою операцією".

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