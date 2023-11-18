Угорський прем'єр Віктор Орбан виступив проти початку переговорів про вступ України до ЄС.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про необхідність "виправити помилкову обіцянку" Україні щодо початку переговорів про вступ до ЄС.

На з'їзді очолюваної ним партії "Фідес" Орбан заявив, що Україна знаходиться на відстані світлових років від Європейського Союзу, пише Magyar Hirlap.

"Серйозна політична боротьба чекає на нас у найближчі місяці до європейських виборів. Обговорення бюджету в Брюсселі, виправлення помилкової обіцянки розпочати переговори, даної Україні, також буде нашим завданням, оскільки Україна зараз у світлових роках від Європейського Союзу", - сказав Орбан.

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Угорський прем'єр також вкотре розкритикував сучасну політику Євросоюзу наголосивши, що Будапешт захищається і чинить опір усіма силами. Він заявив, що "сьогодні ні ЄС, ні його країни-члени не виконують власні рішення", а Єврокомісія та Європарламент нібито "відверто порушують власні правила гри".

"Ми протистоїмо обманам брюссельських бюрократів, ми протистоїмо вторгненню мігрантів, ми протистоїмо гендерній пропаганді, ми протистоїмо ілюзіям війни, непідготовленому членству України в ЄС, ми протистоїмо "зеленим" ідеологіям, які демонструють дедалі більше комуністичні та навіть якобінські симптоми. Ми захищаємося від іноземних спроб підірвати наш суверенітет, а також від імперії Сороса, яка одночасно атакує з Брюсселя та Вашингтона", - заявив Орбан.

Водночас він зазначив, що Будапешт повинен не виходити зі складу ЄС, а змінити його. "Від Євросоюзу треба не відмовлятися, а змінювати його. А це можливо лише за умови кардинальних змін у Брюсселі. Без змін прийде кінець", - сказав Орбан.

"Ми не хочемо бути борговими рабами Сороса, ми не хочемо бути зоною бандитських воєн і світом мігрантських гетто, ми не хочемо, щоб Європа та Угорщина в ній перетворилися на музей під відкритим небом або заповідник, який варто відвідати, але який має лише минуле, а не майбутнє", - додав Орбан.

Блокування Угорщиною наближення України до ЄС

Як повідомляв УНІАН, раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт виступає проти початку переговорів щодо членства України в Євросоюзі. Водночас Орбан заявив, що ЄС винен Угорщині гроші, але ці два питання буцімто не пов’язані між собою.

Раніше представник Орбана пообіціяв, що Угорщина заблокує Україні переговори про вступ до ЄС, тому що угорцям жити на українських територіях нібито "стало нестерпно" через необхідність нацменшинам знати українську мову.

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