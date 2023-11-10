При цьому Орбан заявив, що ЄС винен Угорщині гроші, але ці два питання буцімто не пов’язані між собою.

Угорщина проти початку переговорів щодо членства України в Європейському союзі. Про це заявив прем’єр-міністр країни Віктор Орбан під час свого виступу на державному радіо в п’ятницю, пише Reuters.

"Переговори про членство не повинні починатися, це чітка позиція Угорщини", – сказав він.

При цьому Орбан зазначив, що Брюссель "винен Угорщині гроші", але заперечив, що питання України якось пов’язане із суперечкою між Брюсселем та Будапештом щодо мільярдів євро з бюджету ЄС, виділення яких для Угорщини було призупинено через проблеми з верховенством права в цій країні.

Відео дня

"Я хотів би чітко зазначити, що відмова Угорщини від початку переговорів з Україною про членство в ЄС не є предметом бізнес-угоди... Це не може бути пов’язане з питанням коштів, які Угорщина має право отримати", – заявив він.

Reuters зазначає, що цього року Угорщина має економічну стагнацію та зростання бюджетного дефіциту, оскільки країна намагається подолати найвищу в ЄС інфляцію у понад 25% у першому кварталі.

Це відбувається на тлі постійних запеклих суперечок з органами ЄС через посилення Будапештом державного контролю над неурядовими організаціями, науковцями, ЗМІ та судами, а також через закон, який, як вважають, порушує права представників ЛГБТ-спільноти.

Перспективи членства України в ЄС

Як писав УНІАН, днями ЗМІ дізналися, що Європейська Комісія має намір порекомендувати державам-членам ЄС розпочати офіційні переговори з Україною щодо процесу набуття членства. Проте на цьому шляху Україні ще належить виконати низку умов, зокрема, щодо захисту прав нацменшин, боротьби з корупцією тощо.

За даними журналістів, Україна вже виконала 4 із 7 умов, які ЄС висував на шляху до членства. Зокрема йдеться про покращення процедури добору суддів Конституційного суду України, створення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, корекцію законодавства про боротьбу з відмиванням грошей, приведення у відповідність з нормами ЄС законодавства щодо медіагалузі.

Вас також можуть зацікавити новини: