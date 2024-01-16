Угорський премʼєр наголосив, що будь-яка фінансова допомога Україні має бути відокремлена від бюджету ЄС і пропорційною економіці країн-членів.

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан вчергове виступив против програми макрофінансової допомоги України в розмірі 50 мільярдів євро, розрахованої на 4 роки.

Таку заяву він зробив під час пресконференції з прем’єром Словаччини Робертом Фіцо в Будапешті, пише Reuters. При цьому він зауважив, що не проти допомоги Україні загалом, але додав, що "ми повинні зробити це таким чином, щоб не завдати шкоди бюджету ЄС".

"Але віддати 50 мільярдів євро з бюджету ЄС на чотири роки вперед – це порушення суверенітету і національних інтересів ЄС. Ми навіть не знаємо, що станеться через чверть року", – сказав він.

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Угорський премʼєр також наголосив, що будь-яка фінансова допомога Україні має бути відокремлена від бюджету ЄС і пропорційною економіці країн-членів.

"Якщо Брюссель погодиться з цим, тоді буде допомога Україні поза бюджетом. Якщо ні, то я із сумом зупиню цей процес", – додав Орбан.

Блокування допомоги Україні Угорщиною: останні новини

Як відомо, Угорщина активно виступає проти надання Україні допомоги. Зокрема, країна блокує виділення Європейським Союзом 50 млрд євро макрофінансової підтримки.

Переконати угорського премʼєра Віктора Орбана в необхідності цієї допомоги намагалася і його італійська колега Джорджа Мелоні. Зокрема вона пропонувала партії Орбана "Фідес" увійти до об’єднання "Європейські консерватори та реформісти" (ECR). Але задля цього італійська чиновниця просить, щоб Орбан змінив позицію щодо прагнення України до членства в ЄС та не блокував рішення щодо допомоги з боку Європейського Союзу.

Нещодавно також стало відомо, що Угорщину можуть позбавити права голосу в Єврораді. Депутат Європарламенту від Фінляндії Петрі Сарвамаа заявив, що він зібрав 120 голосів своїх колег-парламентарів під петицією із відповідним закликом.

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