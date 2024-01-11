Зокрема, Мелоні хоче, аби Орбан змінив позицію щодо прагнення України до членства в ЄС.

Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні намагається досягти домовленості із очільником уряду Угорщини Віктором Орбаном, аби той не блокував рішення щодо підтримки України в ЄС та покращив відносини із президентом Володимиром Зеленським.

Як пише Bloomberg, італійська чиновниця пропонує партії Орбана "Фідес" увійти до об’єднання "Європейські консерватори та реформісти" (ECR). Ця пропозиція пролунала напередодні виборів до Європарламенту. Проте щоб це сталося, Мелоні хоче, аби Орбан змінив позицію щодо прагнення України до членства в ЄС.

"Зрушення у цих питаннях може прокласти шлях для партії Орбана "Фідес" приєднатися до ультраправої політичної партії "Європейські консерватори та реформісти" разом із "Італійськими братами" Мелоні, польською партією "Право і справедливість" та "Шведськими демократами". Це посилить пан’європейську партію ECR напередодні виборів до Європарламенту цього літа, на яких ультраправі групи, як очікується, досягнуть успіхів", – йдеться у статті.

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Зазначається, що зараз ECR має 62 мандати в Європарламенті, або 8,26%.

За даними видання, дискусії щодо цього питання між представниками лідерів Італії та Угорщини "відбувалися на різних рівнях". Проте жодного рішення так і не було ухвалено.

Блокування Угорщиною допомоги для України

У грудні 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на допомогу Україні у вигляді €50 млрд від Європейського союзу.

Згодом стало відомо, що Європейська комісія готує альтернативний пакет допомоги Україні на випадок, якщо в ході саміту 1 лютого країнам Євросоюзу не вдасться затвердити чотирирічну програму підтримки для неї на 50 млрд євро. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що незважаючи на це, досягнення згоди усіх 27 країн-членів ЄС все одно залишається пріоритетом.

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