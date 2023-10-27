Угорський прем'єр нібито розглядав можливість уникнути цієї зустрічі.

Цього місяця угорський прем’єр Віктор Орбан зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним в Пекіні, що спричинило негативну реакцію партнерів Будапешта за ЄС та НАТО.

Однак, як стало відомо угорському виданню hvg.hu, Орбан попереджав генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга та президента Європейської ради Шарля Мішеля про свою майбутню зустріч з російським диктатором. Він також стверджував, що зустріч відбулася не з його ініціативи, але уникнути її не вдалося.

Факт інформування підтвердив керівник прес-служби прем’єр-міністра Угорщини Берталан Хавасі. "Перед кожною такою зустріччю прем’єр-міністр проводив консультації, пов’язані з членством Угорщини в НАТО та ЄС", – зазначив він.

Відео дня

Хавасі відмовився коментувати інформацію про те, чи дійсно Орбан говорив про можливість уникнути зустрічі з Путіним.

Зустріч Орбана з Путіним - це треба знати

17 жовтня президент РФ Володимир Путін зустрівся зі своїм найближчим союзником серед лідерів Європейського Союзу, прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Зустріч відбулася в Пекіні, де тривав форум "Один пояс – один шлях".

Орбан став першим лідером країни ЄС, що зустрівся з російським диктатором після того, як у березні 2023 року щодо нього було видано ордер на арешт у зв’язку з причетністю до викрадення дітей з України.

Зустріч спричинила негативну реакцію як з боку союзників Угорщини за Північноатлантичним альянсом, так і з боку угорської опозиції. Опозиціонери облили офіс Орбана червоною фарбою та заявили, що він "знехтував пам'яттю" героїв придушеної радянськими військами революції 1956 року, підтримавши військового злочинця.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба висловив сподівання, що Орбан "принаймні вимив і продезінфікував руки після рукостискання з Путіним".

Вас також можуть зацікавити новини: