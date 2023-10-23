Опозиція звинуватила Орбана у підтримці військового злочинця.

Депутати угорської опозиційної парламентської фракції "Моментум" облили червоною фарбою паркан біля офісу прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який напередодні зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним.

Сьогодні, 23 жовтня, в Угорщині відзначають День початку революції та визвольної боротьби (1956) і проголошення Угорської Республіки (1989). На переконання опозиціонерів, Орбан "знехтував пам'яттю" героїв придушеної радянськими військами революції 1956 року. Вони також звинуватили його у підтримці військового злочинця.

"Він кинув виклик, усміхаючись разом з Путіним за кілька днів до 23 жовтня. З військовим злочинцем, який вписав у російські підручники, що у 1956 році сталася фашистська революція, і за наказом якого російські солдати знову вбивають угорських військових із Закарпаття. Ми в "Моментум" боремося за справедливу систему, в якій не можна заперечувати боротьбу нашої нації за свободу. За систему, яка веде гуманну політику і нікого не підводить", – заявляють в політсилі.

Зустріч Віктора Орбана з Путіним - це треба знати

Угорський прем’єр Віктор Орбан став першим лідером країни ЄС, який зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт у зв’язку з причетністю до викрадення дітей з України. Зустріч пройшла минулого тижня в Пекіні – на полях форуму "Один пояс – один шлях".

Союзники країни за Північноатлантичним альянсом засудили дії прем'єр-міністра Орбана. Зустріч викликала хвилю обурення у чиновників в західних столицях. Зокрема, президента Чехії Петра Павела.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба висловив сподівання, що Орбан "принаймні вимив і продезінфікував руки після рукостискання з Путіним".

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