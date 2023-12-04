Саміт відбудеться наступного року.

Російського диктатора Путіна запросять на саміт G20 у Бразилії, який відбудеться восени 2024 року в Ріо-де-Жанейро.

Про це заявив президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва під час прес-конференції у Федеральній канцелярії Німеччини, пише Terra. Він додав, що Путіну доведеться "оцінити наслідки" приїзду в країну, оскільки Бразилія ратифікували Римський статут.

"Якщо Путін приїде на зустріч G20 до Бразилії, він знає, що може статися", - сказав Лула на прес-конференції в Берліні.

Поїздка Путіна на саміт G20: що відомо

Нагадаємо, що навесні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. Його звинувачують у незаконній депортації дітей з України. Тепер 123 держави, які ратифікували Римський статут, зобов'язані заарештувати його і передати в Гаагу для суду.

За даними Bloomberg, у саміті G20 наступного року не братимуть участь американський президент Джо Байден і китайський лідер Сі Цзіньпін. При цьому в Кремлі заявляють, що Путін збирається виступити.

Нагадаємо, що у вересні Сілва заявляв, що російського диктатора не заарештують у Бразилії, якщо він буде президентом країни. "Я вважаю, що Путін може легко поїхати до Бразилії", - говорив він.

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