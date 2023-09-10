Бразильський лідер "відкрив" для Путіна двері на саміт G20 в Ріо-де-Жанейро.

Президент Бразилії Інасіо Лула да Сілва запевнив, що Путін може вільно їхати на саміт G20 в Ріо-де-Жанейро (2023 рік), не побоюючись, що його заарештують.

Таким чином політик публічно знехтував ордером на арешт лідера РФ, який Міжнародний кримінальний суд Гааги видав ще 17 березня 2022 року. Сілва поручився за Путіна в коментарі журналістам в рамках свого перебування в Делі, цитує Reuters. Цього року Індія приймає там саміт "Великої двадцятки".

Сілва заявив, що забезпечить "легкий" візит президента РФ, як лідер Бразилії. За його президентства Путіна "ні за що не заарештують", підкреслив він.

Відео дня

"Я вважаю, що Путін може легко поїхати до Бразилії. Можу вам сказати, якщо я буду президентом Бразилії, і він приїде до Бразилії, його ні за що не заарештують", - заявив да Сілва.

Президент Бразилії відзначився новою ідеєю про Зеленського і Путіна

Нагадаємо, Лула да Сілва в рамках своїх заяв на саміті G20 в Індії відзначився ще однією тезою про війну в Україні. Він запропонував черговий варіант організації мирних переговорів між гарантом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Путіним.

Да Сілва запропонував посадити їх за стіл переговорів під час Генасамблеї ООН, яка відкриється 18-19 вересня в Нью-Йорку.

Вас також можуть зацікавити новини: