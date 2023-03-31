Минулого тижня Вірменія ратифікувала Римський статут.

Російські регуляторні органи розглядають питання про обмеження на імпорт молочної продукції з Вірменії. Формально - через проблеми з якістю, але експерти підозрюють, що Єреван покарають за ратифікацію Римського статуту, який дозволить заарештувати Путіна, пише "Независимая газета".

Видання зазначає, що "Россельхознадзор" звинуватив Вірменію в поганому контролі санітарних норм, а також у використанні вірменськими підприємствами низькоякісної сировини з Ірану. Однак експерти сумніваються, що причина дійсно в цьому.

Вірменські молочні продукти різко "зіпсувалися" буквально через два дні після того, як депутат від правлячої у Вірменії партії Гагік Мелконян заявив, що Володимиру Путіну краще б не відвідувати країну. В іншому випадку вірменській владі довелося б заарештувати президента Росії за ордером на арешт, виданим Міжнародним кримінальним судом.

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"Обсяг експорту молочних продуктів в Росію невеликий - досягає всього лише $20 млн на рік. Враховуючи, що в минулому році претензій з боку Москви не було, напрошується припущення, що справа не в якості цих продуктів, а саме в політичній площині — в ратифікації Вірменією Римського статуту", — вважає економіст Грант Мікаелян.

Ордер на арешт Путіна

17 березня Міжнародний кримінальний суд (МКС), що базується в Гаазі, виписав міжнародний ордер на арешт Володимира Путіна і російського дитячого омбудсмена. Їх вважають відповідальними за насильницьке вивезення українських дітей до Росії.

Влада Німеччини першою заявила, що має намір виконати рішення МКС, як тільки у неї з'явиться така можливість. Інші країни навпаки спробували ухилитися від виконання вимог щодо арешту Путіна.

У незручному становищі опинилася Вірменія, яка залишається близьким союзником Кремля, незважаючи на розбіжності останніх років. Минулого року країна вирішила ратифікувати Римський статут, на основі якого діє МКС. 24 березня Конституційний суд Вірменії, після багатьох місяців розгляду постановив, що ратифікація законна. Це рішення було ухвалено якраз через тиждень після появи ордера на арешт Путіна.

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