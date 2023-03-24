У минулому найближчий союзник Москви скоро отримає юридичне право заарештувати російського диктатора.

Влада Вірменії має намір ратифікувати Римський статут, на основі якого працює Міжнародний кримінальний суд в Гаазі. Про це повідомило вірменське видання Armenpress.

Так, Конституційний суд Вірменії розглянув звернення уряду країни і підтвердив, що Римський статут відповідає нормам вірменської конституції.

Як пише видання, вірменська влада розраховує використовувати Римський статут і Міжнародний кримінальний суд у своєму протистоянні з Азербайджаном.

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У той же час потрібно підкреслити, що ратифікація Римського статуту покладе на Вірменію зобов'язання заарештувати російського диктатора Володимира Путіна, якщо він ступить на вірменську територію.

Ордер на арешт Путіна

17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна. Його звинувачують в організації викрадення та вивезення українських дітей на російську територію. Аналогічний ордер був виданий і на дитячого омбудсмена РФ.

Влада Німеччини вже встигла заявити, що обов'язково заарештує Путіна, якщо у них тільки буде така можливість. Однак деякі інші країни були не настільки категоричні. У Сербії та Угорщині не вважають себе зобов'язаними заарештовувати військового злочинця, а в ПАР вирішили порадитися з Москвою.

Примітно, що в самій Росії вирішили порушити кримінальну справу проти прокурора і суддів Міжнародного кримінального суду. Вийшов дивний оксюморон - воєнні злочинці зібралися судити прокурора і суддів.

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