Влада каже, що не може запросити президента РФ, а потім заарештувати його.

Влада ПАР вмовляла Москву відправити на саміт БРІКС главу МЗС РФ Сергія Лаврова замість Путіна, проте їм відмовили.

Про це розповів віце-президент ПАР Пол Машатіль в інтерв'ю газеті Mail&Guardian. За його словами, президент Сиріл Рамафоса веде переговори з Путіним практично щодня. Раніше йому запропонували взяти віртуальну участь у саміті, проте той відмовився.

"Президент обговорював це питання з президентом Путіним і порадив йому делегувати, бажано, свого міністра закордонних справ. Росіян це не влаштовує, вони хочуть, щоб вся їхня делегація приїхала на чолі з ним", - сказав Машатіль.

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ПАР хотіла перенести саміт БРІКС в Китай, проте Індія і Бразилія виступили проти цієї пропозиції. "У нас було три варіанти: перший - не приїжджати і делегувати повноваження, другий - може бути, провести його віртуально. Жодного члена БРІКС не влаштовує віртуальна зустріч", - сказав Машатіль.

"Ми розуміємо, що пов'язані Римським статутом, але ми не можемо запросити когось, а потім заарештувати його. Ви можете зрозуміти нашу дилему. Ми будемо раді, якщо він не приїде. Але ми не стали говорити, що ми вас не запрошуємо. Ми сказали, що ви запрошені, але виникла така ситуація. Я б сказав, що дайте нам тиждень, і ми зможемо зрозуміти, як нам з цим впоратися", - додав він.

Ордер на арешт Путіна

Як відомо, Росія викрадає дітей з окупованих територій України, а потім вивозить їх в установи на території РФ і окупованого Криму.

17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна і "дитячого омбдусмена" Марії Львової-Бєлової за незаконну депортацію дітей.

Тепер президента РФ повинні затримати на території 123-х країн, які ратифікували Римський статут. Цей статут підписала і ПАР.

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