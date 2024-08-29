Путін планує взяти участь у заходах, присвячених річниці "перемоги радянських і монгольських військ над Японією на річці Халхін-Гол".

Російський президент Володимир Путін третього вересня відвідає Монголію, де його зобов'язані заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду. Кремль анонсував візит Путіна в четвер, 29 серпня.

Як ідеться в повідомленні, його запросив президент Монголії Ухнаагійн Хурелсух. Путін планує взяти участь у заходах, присвячених річниці "перемоги радянських і монгольських військ над Японією на річці Халхін-Гол".

Ця поїздка буде першим із березня 2023 року візитом Путіна в країну, яка підписала Римський статут Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі. Цей суд видав ордер на арешт президента Росії.

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У грудні 2023 року суддя з Монголії вперше став суддею МКС. Президент Монголії сказав, що це "ознака зростання і зміцнення репутації країни на міжнародній арені та довіри міжнародних організацій до Монголії".

Формально країни-члени МКС зобов'язані виконати ордер і затримати Путіна. "Бі-бі-сі" зазначає, що Монголія не має виходу до моря і межує тільки з Росією і Китаєм. Це ускладнило б доставку Путіна в Гаагу в разі його затримання.

Поїздки Путіна в інші країни

19 червня Володимир Путін відвідав столицю КНДР Пхеньян, зустрівся з північнокорейським лідером Кім Чен Ином, і вони підписали договір про партнерство між своїми державами.

Також Путін під час візиту до В'єтнаму разом із в'єтнамським лідером То Ламом ухвалили заяву про стратегічне партнерство між їхніми країнами.

18 серпня він уперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну прибув до Азербайджану.

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