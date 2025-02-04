Ілон Маск і його DOGE не можуть нічого робити без схвалення в Білому Домі.

Президент США Дональд Трамп заявив про існування низки обмежень, які не дозволяють мільярдеру Ілону Маску здійснювати будь-які дії в уряді без схвалення Білого дому. Це було сказано на тлі зростаючої плутанини щодо того, хто контролює прагнення Маска ліквідувати низку державних агентств, пише The Wall Street Journal.

"Ілон не може - і не буде - робити нічого без нашого схвалення, і ми дамо йому дозвіл там, де це доречно. Де це недоречно - не дамо", - наголосив Трамп.

Ці слова були сказані журналістам в Овальному кабінеті всього за кілька годин після того, як команда Маска фактично закрила Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), назвавши його "злочинною організацією", якій "пора померти".

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У підсумку в.о. глави агентства було призначено держсекретаря Марко Рубіо, який пообіцяв працювати з Конгресом над його подальшою долею.

Роль Маска в адміністрації Трампа

Маск, який володіє такими компаніями, як X, SpaceX і Tesla, направив понад 250 мільйонів доларів на виборчу кампанію Трампа.

Спочатку президент США заявив, що Ілон Маск стане співголовою нового відомства під назвою Міністерство ефективності уряду (DOGE), проте деякі учасники проєкту, включно з другим співголовою, вже залишили його, залишивши Маска з широкими повноваженнями. Наразі DOGE - це перепрофільована частина Білого дому, але його функції та штат залишаються неясними.

Наприклад, Маск спочатку набирав добровольців для роботи в DOGE, заявляючи, що вони не отримуватимуть зарплату. У матеріалі йдеться, що зараз, коли відомство стало частиною уряду, залишається незрозумілим, чи отримують його співробітники оплату і чи можуть вони поєднувати роботу з іншими посадами, що може спричинити конфлікт інтересів.

Крім того, Маску присвоєно статус "спеціального державного службовця", що є тимчасовим призначенням і дає йому змогу працювати в Білому домі впродовж 130 днів без обов'язкового заповнення фінансових декларацій, необхідних для штатних співробітників адміністрації.

Коментуючи можливі конфлікти інтересів, Трамп заявив: "Якщо виникне конфлікт, ми не дозволимо йому наближатися до цього питання". При цьому, американський президент не уточнив, хто саме блокуватиме Маска за необхідності. Але дедалі більше конгресменів із Демократичної партії обурені роллю Маска і його спробами або ліквідувати агентства, або різко скоротити чисельність держслужбовців.

"Це незаконне, неконституційне втручання в повноваження Конгресу загрожує життю людей по всьому світу", - заявив конгресмен Джеймі Раскін.

Інші новини про Ілона Маска

Раніше УНІАН повідомляв, що Ілон Маск звинуватив агентство USAID у фінансуванні досліджень біологічної зброї, заявивши, що, зокрема, це стосується COVID-19. Незабаром після цього акаунт USAID у цій самій соцмережі було видалено, а сайт виявився недоступним.

Крім того, Ілона Маска було висунуто на Нобелівську премію миру. Член Європейського парламенту від Словенії Бранко Грімс подав Маска на премію "за його послідовну прихильність до фундаментального права людини на свободу слова, а отже, і на мир".

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