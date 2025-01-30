Мільярдер номінований на високу нагороду за його "відданість фундаментальному праву людини на свободу слова".

Американського мільярдера Ілона Маска висунуто на Нобелівську премію миру. Про це повідомив член Європейського парламенту від Словенії Бранко Грімс у соціальній мережі Facebook.

За словами Грімса, він подав Маска на премію "за його послідовну відданість фундаментальному праву людини на свободу слова, а отже, і на мир".

Також член Європарламенту подякував "усім, хто допоміг із цим".

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"Пропозиція, щоб Ілон Маск за свою постійну підтримку фундаментального права людини на свободу слова, а отже, і мир, отримав Нобелівську премію миру за 2025 рік, була успішно подана сьогодні. Щира подяка всім співавторам і всім, хто допоміг із цим", - написав Грімс.

Що відомо про останні заяви Ілона Маска

Як повідомляв раніше УНІАН, Маск виступив на з'їзді ультраправої партії Німеччини "Альтернатива для Німеччини" та розкритикував канцлера Олафа Шольца. За словами мільярдера, уряд в Німеччині "агресивно пригнічує свободу слова". Він сказав, що AfD повинна "боротися, боротися, боротися, особливо за більше самовизначення для Німеччини і країн Європи і менше для Брюсселя".

Згодом засновник корпорації Майкрософт Білл Гейтс засудив втручання Ілона Маска у європейську політику. За його словами, Маск не має робити такі відверті політичні заяви на підтримку тих чи інших європейських партій.

Також Маск запропонував перейменувати протоку Ла-Манш. Він висунув ініціативу назвати її на честь Джорджа Вашингтона - першого президента США. Мільярдер також опублікував карту Ла-Маншу вже з новою назвою - "Канал Джорджа Вашингтона".

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