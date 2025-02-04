Він назвав цю пропозицію егоїстичною.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував пропозицію президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа пов'язати подальшу військову допомогу Україні з правом доступу до її цінної сировини.

Після неформального саміту Європейського Союзу в Брюсселі Шольц назвав таку позицію дуже егоїстичною, передає видання ntv. На думку німецького канцлера, Київ має використовувати ці ресурси для відновлення країни після закінчення бойових дій:

"Це головні завдання, якщо врахувати величезні руйнування. Тому ресурси країни повинні бути використані для фінансування всього, що буде необхідним після війни".

Обмін допомоги на рідкісноземельні метали

Нагадаємо, раніше американський лідер сказав, що хоче укласти з Україною угоду, згідно з якою Штатам забезпечать постачання українських рідкісних металів.

Відео дня

Джерела РБК-Україна в Офісі президента повідомили, що захист і використання рідкісноземельних ресурсів разом із ключовими партнерами були прописані у плані президента Володимира Зеленського.

Вас також можуть зацікавити новини: