Ілон Маск заблокував акаунт USAID у своїй соціальній мережі після локального скандалу.

Мільярдер і союзник президента США Дональда Трампа Ілон Маск заявив, що USAID - Агентство США з міжнародного розвитку - повинно "померти", оскільки є нібито злочинною організацією. Він написав про це в окремій публікації в соціальній мережі X (Twitter), окремо звинувативши USAID у фінансуванні дослідження біологічної зброї, зокрема COVID-19 в іншій публікації у X.

Невдовзі після цього акаунт USAID у цій же соцмережі було видалено, а сайт виявився недоступним. Це сталося після того, як двох керівників служби безпеки USAID відсторонили від роботи через відмову надати секретну інформацію для DOGE (Департаменту урядової ефективності), де головує Маск, пише Politico.

За даними видання, Департаменту Маска все ж вдалося отримати доступ до секретної інформації агентства допомоги, яка включає звіти розвідки.

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Колишні чиновники USAID і гуманітарні організації попереджають, що скорочення ролі агентства може нашкодити національній безпеці США, залишаючи "вакуум, який можуть заповнити Китай та інші суперники Америки" в країнах, що розвиваються.

Інші новини про USAID

Раніше УНІАН повідомляв, що 2024 року Україна отримала від USAID майже $5,5 млрд. Найбільше коштів, а саме 4,2 млрд доларів, пішло на урядові програми.

Крім того, в ОП відреагували на раннє призупинення фінансування USAID. "Так, це несподівана і неприємна новина: і для влади, і для громадського сектору. Але, це не перше і не останнє випробування, яке ми маємо подолати", - зазначила заступниця керівника Офісу президента України.

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